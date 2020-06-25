Оговор. Профсоюз полиции об автографах Ефремова

Полицейские, приехавшие на место смертельного ДТП в центре Москвы, которое устроил Михаил Ефремов, стали просить у него автографы. Об этом «Московскому комсомольцу» рассказал друг Ефремова, имя которого не называется.

Глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире НСН выразил сомнение в словах источника «МК».

«Вряд ли у Ефремова брали автографы сотрудники полиции. Это из области фантастики. Тем более при таком ДТП. Мне кажется, это оговор сотрудников», - отметил эксперт.