Оговор. Профсоюз полиции об автографах Ефремова

Глава московского профсоюза полиции в эфире НСН выразил сомнение в сообщении, что полицейские брали автограф у Ефремова на месте ДТП.



Полицейские, приехавшие на место смертельного ДТП в центре Москвы, которое устроил Михаил Ефремов, стали просить у него автографы. Об этом «Московскому комсомольцу» рассказал друг Ефремова, имя которого не называется.

Глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире НСН выразил сомнение в словах источника «МК».

«Вряд ли у Ефремова брали автографы сотрудники полиции. Это из области фантастики. Тем более при таком ДТП. Мне кажется, это оговор сотрудников», - отметил эксперт.

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Даже если и брали, то им ничего за это не будет, добавил Пашкин.

«Они грамотно составили протокол. Отвезли его на освидетельствование. У следствия при возбуждении уголовного дела никаких вопросов к сотрудникам не возникло. Это утка», - подчеркнул собеседник НСН.

Напомним, Ефремов устроил ДТП в центре Москвы 8 июня. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолицияДТПМихаил Ефремов
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