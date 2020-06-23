Охлобыстин назвал истинную причину ДТП Ефремова

Актер и сценарист, священник Русской православной церкви, временно отстранённый от служения по собственному желанию, Иван Охлобыстин назвал главную, по его мнению, причину смертельной автоаварии с участием пьяного Михаила Ефремова. Как считает коллега, всему виной – элементарная человеческая безалаберность.

При этом, по словам Охлобыстина, он не собирается оправдывать своего товарища. Как подчёркивает актёр, в любом случае нельзя садиться в состоянии алкогольного опьянения за руль автомобиля. Охлобыстин также признался, что сам сейчас совсем не употребляет спиртное, однако всё чаще просит жену управлять их машиной, отмечает «Свободная пресса».

Охлобыстин рассказал, что близкие друзья Ефремова, в том числе он сам, Гарик Сукачев и Дмитрий Харатьян никогда не выпивали крепко вместе, как это ни покажет странным, хотя и принимали участие в общих застольях. При этом, по словам Ивана, Харатьян совсем завязал с алкоголем, а Сукачёв употребляет очень редко.

Охлобыстин также считает, что Ефремова готовы были угостить все новые знакомые, а после ДТП принялись осуждать того Михаила, какого сами хотели видеть — «веселого, разбитного, вечно пьяного оппозиционера, хулигана».

Между тем, адвокат Эльман Пашаев не подтвердил утверждения о том, что Михаилу Ефремову поставили диагноз «хронический алкоголизм». Как заявил защитник телеканалу «360», если бы это действительно было правдой, актер вряд ли был столь востребован в кино и театре с высокими гонорарами.

По данным argumenti.ru, создатели сериала «Вампиры средней полосы» опровергли сообщения о замене Ефремова, который снимался в роли деда Славы. В свою очередь Народный артист СССР Александр Ширвиндт охарактеризовал произошедшее с его коллегой как трагедия и объяснил, кто в ней виноват.

