Сын погибшего в ДТП отреагировал на идею об усыновлении Ефремовым
Предложение Михаила Ефремова усыновить детей водителя, который погиб после аварии, устроенной актером в состоянии алкогольного опьянения, оскорбительно. Так прокомментировал слова адвоката артиста Валерий – сын умершего в больнице Сергея Захарова. Об этом сообщил адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский.
По словам Валерия, такое предложение не укладывается в голове. Добровинский считает, что такое предложение похоже на попытку смягчить отношение к актеру до начала судебного процесса.
Между тем, адвокат Ефремов пояснил, что имел в виду, говоря о возможности усыновления детей погибшего водителя. По словам защитника Эльмана Пашаева, речь шла не о конкретной процедуре усыновления, а о готовности актера до конца его жизни обеспечивать финансово детей Захарова.
«Не то чтобы усыновить, а максимально помочь до конца своей жизни», — рассказал Пашаев телеканалу «360». При этом ранее адвокат Ефремова утверждал, что семья Захарова пытается обогатиться на аварии пол руководством своего адвоката Добровинского.
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