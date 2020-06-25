Сын погибшего в ДТП отреагировал на идею об усыновлении Ефремовым

Предложение Михаила Ефремова усыновить детей водителя, который погиб после аварии, устроенной актером в состоянии алкогольного опьянения, оскорбительно. Так прокомментировал слова адвоката артиста Валерий – сын умершего в больнице Сергея Захарова. Об этом сообщил адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский.

По словам Валерия, такое предложение не укладывается в голове. Добровинский считает, что такое предложение похоже на попытку смягчить отношение к актеру до начала судебного процесса.

Между тем, адвокат Ефремов пояснил, что имел в виду, говоря о возможности усыновления детей погибшего водителя. По словам защитника Эльмана Пашаева, речь шла не о конкретной процедуре усыновления, а о готовности актера до конца его жизни обеспечивать финансово детей Захарова.

«Не то чтобы усыновить, а максимально помочь до конца своей жизни», — рассказал Пашаев телеканалу «360». При этом ранее адвокат Ефремова утверждал, что семья Захарова пытается обогатиться на аварии пол руководством своего адвоката Добровинского.

