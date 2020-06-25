«Соберём одним звонком»: Адвокат назвал сумму компенсации от Ефремова

Адвокат актёра Михаила Ефремова, Эльман Пашаев, прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что его подзащитный якобы выставил на продажу свой дом в Юрмале за 50 миллионов рублей в ожидании решения суда.

Адвокат: Ефремов готов усыновить детей погибшего в ДТП Захарова

Пашаев сообщил изданию Starhit.ru, что для исполнения решения суда Ефремову не придётся ничего продавать — сумму компенсации родственникам курьера, погибшего в ДТП, может составить 1-1,5 миллиона рублей.

«Такие средства мы соберем одним звонком по друзьям моего клиента», - сказал адвокат.

Пашаев при этом подчеркнул, что актёр был готов выплатить семье погибшего и более значительную сумму.

Вечером 8 июня Ефремов на джипе выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади и врезался в фургон, водитель которого, курьер Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм. В организме Ефремова нашли алкоголь и наркотики. Спустя четыре дня после трагедии актёр, находясь под домашним арестом, записал видеообращение. В нём он выразил готовность помочь семье погибшего, если, конечно, они её примут.

19 июня адвокат стороны потерпевших Александр Добровиский сообщил, что позиция вдовы и брата покойного неизменна: компенсация им не нужна, им нужен «исключительно справедливый суд», передаёт RT.

Пашаев со своей стороны заявлял, что родные Захарова были согласны на компенсацию, но потом выступил представитель семьи с противоречащим утверждением. По словам представителя Ефремова, после этого сторона актёра решила больше не предлагать деньги, сообщает телеканал «360». Однако само предложение о компенсации остаётся в силе.

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ФОТО: Пресс-служба Таганского суда//РИА Новости
ТЕГИ:КомпенсацияДТПМихаил Ефремов
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