«Передовая» вместо Печор. Митрополит Тихон отправился в Крым, не бросив благоустройство в Псковской области

По словам священнослужителя, Псково-Печерский монастырь останется самым прекрасным и любимым местом в сердце, которое он ни на что не променяет.



Председатель Союза православных граждан, член Межсоборного присутствия РПЦ Валентин Лебедев считает, что перевод митрополита Тихона (Шевкунова) на пост главы Крымской митрополии – это его вывод на передний край церковной и общественной жизни России.

«Я лично и достаточное количество церковных обозревателей - церковных, а не околоцерковных - считают, что это не "ссылка", а совершенно наоборот: это назначение, говоря словами гражданскими, на передний край. Крым сейчас - это передний край церковной, церковно-общественной, ну и политической жизни страны, вместе с епархиями на Донбассе», - считает Лебедев.