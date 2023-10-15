«Передовая» вместо Печор. Митрополит Тихон отправился в Крым, не бросив благоустройство в Псковской области
В РПЦ объяснили перевод митрополита Тихона в Крым, а священнослужить раскрыл будущее проекта благоустройства Печор.
Митрополит Тихон (Шевкунов) назвал назначение главой Крымской митрополии со ссылкой на Колыму. Обращение митрополита Тихона к братии и прихожанам Псково-Печерского монастыря размещено на странице обители в социальной сети.
По словам священнослужителя, Псково-Печерский монастырь останется самым прекрасным и любимым местом в сердце, которое он ни на что не променяет.
Председатель Союза православных граждан, член Межсоборного присутствия РПЦ Валентин Лебедев считает, что перевод митрополита Тихона (Шевкунова) на пост главы Крымской митрополии – это его вывод на передний край церковной и общественной жизни России.
«Я лично и достаточное количество церковных обозревателей - церковных, а не околоцерковных - считают, что это не "ссылка", а совершенно наоборот: это назначение, говоря словами гражданскими, на передний край. Крым сейчас - это передний край церковной, церковно-общественной, ну и политической жизни страны, вместе с епархиями на Донбассе», - считает Лебедев.
С именем митрополита Тихона в самих Печорах связывают проект по развитию и благоустройству. В связи с его в Крым псковский проект не будет прекращен. Об этом заявил председатель попечительского совета «Фонда развития территорий» Сергей Степашин, передает ТАСС.
Он рассказал о задаче, которую несколько лет назад ему поставил президент РФ Владимир Путин - «из исконно русской земли сделать красоту».
«Границу переезжаешь с Эстонией - красивые города. Мы-то чем хуже? Среда формирует человека. Владыка придумал, собирались, обсуждали - [нужно] сделать из Печор самый красивый западный город России, может быть, даже красивее моего родного Ленинграда. Печоры - это изюминка замечательная. Весной [здесь] был, [сейчас] не узнать - за такое время такими темпами центр города становится сказкой», – заявил Степашин.
Митрополит Тихон шутил, что печеряне ворчали из-за его активной деятельности и заверил в завершении проекта.
«Конечно, многие поругивались, ворчали и сейчас говорят: "Вот, поразрывал и уезжает". Не волнуйтесь, дорогие мои, все будет закопано. Трубы, канализация, тепло, все к зиме будет закопано. А сверху вырастут парки, красивые дома, чудные улицы, скамейки, детские площадки, молодежные комплексы», - сказал владыка Тихон.
По словам священнослужителя, около обители, рядом с водонаборной башней, обустроят каток. Посреди пруда – сценическую площадку с амфитеатром и лестницей для выступления артистов перед публикой.
«Много чего еще будет. Уверен, что <..> мы доделаем то, чтобы Печоры были не только в монастыре, но и в округе самым милым, прекрасным и вкусным местом в России, на Северо-Западе во всяком случае», - заверил митрополит.
Ранее митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) в интервью Daily Storm заявил, что стабильный политический курс России «может сейчас удержать» только президент страны Владимир Путин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru