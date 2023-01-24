Зеленский ввел санкции против 20 представителей РПЦ

Украинский лидер Владимир Зеленский своим указом ввел ограничения против 22 представителей Русской православной церкви (РПЦ), следует из текста документа на сайте президента.

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В список лиц, попавших под санкции, в частности, вошли митрополит Будапештский и Венгерский Илларион (Алфеев), замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, советник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов, митрополит Владимирский и Суздальский Тихон (Емельянов), глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, а также глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк), который 17 января выступил по видеосвязи перед участниками Совета Безопасности ООН и рассказал о фактах давления на Украинскую православную церковь со стороны украинских властей.

Ограничительные меры предполагают блокирование счетов, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, прекращение культурных обменов и сотрудничества, лишение украинских государственных наград и прочее.

Ранее Зеленский ратифицировал решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях в отношении 198 деятелей. Длительность применения санкций – 10 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

