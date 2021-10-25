Митрополит Тихон прокомментировал тезис «нет Путина - нет России»

Так священнослужитель прокомментировал слова председателя Госдумы Вячеслава Володина, заявившего, что «нет Путина — нет России».

«При Путине произошел подъем России на международном уровне. И это сформировало человека, поэтому многие смотрят и говорят: "А кто еще такой, кто может вот так же работать на международном уровне? Кто может еще внутри сдерживать?"» — пояснил митрополит.

При этом священнослужитель отметил, что «человек не бессмертен», и это «наша проблема», пишет Ura.ru.

Напомним, в 2014 году Володин высказал мнение «Есть Путин — есть Россия, нет Путина — нет России». Комментируя этот тезис, глава государства назвал его неправильным. При этом Путин подчеркнул, что Россия — вся его жизнь, и президент не может «представить себя вне России ни на одну секунду».

