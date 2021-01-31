Митрополит Тихон призвал не строить иллюзий о русских революциях
Глава Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) в эфире телеканала «Россия 1», прокомментировал последствия февральской революции 1917 года. Он отметил, что эти волнения разрушили Российскую империю и высказал мнение о том, что все революции «примерно одинаково заканчиваются».
«Мы виноваты сами во всем. Мы сами позволили собой руководить. И сами разрушили великую страну. Потому что как только вот эти вот люди взяли власть, то те самые, самые рукопожатные, честные, прекрасные, желанные всем обществом, на которых чуть ли не молились, - восторг после февральских событий был совершенно необычайный, - они в пять месяцев обрушили страну, разрушили фронт, разрушили экономику. Оказалось, что управлять Россией не такая уж простая задача. Они ничего сделать не смогли», - цитирует РИА Новости митрополита.
Представитель РПЦ напомнил, что Россия в те годы была «четвертой, пятой экономикой в мире». А к развалу империи страну привели интеллигенция, промышленные, военные и политические элиты, предавшие страну. Шевкунов добавил, что «все революции, особенно в России, происходят примерно одинаково и примерно одинаково заканчиваются». Он также отметил, что на этот счет «иллюзий строить не надо».
31 января в России состоялась вторая крупномасштабная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального, задержанного по решению суда. Во ФСИН заявили, что блогер «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока» по делу «Ив Роше». Химкинский суд Москвы на выездном заседании в УВД города вынес решение об аресте Навального до 15 февраля. Власти страны не согласовали акции на фоне пандемии коронавируса и считают их незаконными.
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