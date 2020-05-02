Хакеры взломали почту митрополита Тихона Шевкунова и требовали 10 млн рублей

IT-злоумышленники сумели взломать электронную почту митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова), который, помимо прочего, возглавляет патриарший совета по культуре и входит в Совет при президенте РФ по культуре и искусству. За возвращение доступа почтовому ящику хакеры требовали с владыки 10 миллионов рублей. Об этом рассказал сам митрополит.

По словам владыки, такое требование его только позабавило, и он ответил следующее: «Да вы что! Я за 10 миллионов готов сейчас всю свою почту вам выложить, только перечислите, пожалуйста, в Псковскую епархию, я вам сразу это все выдам».

По словам иерарха Русской православной церкви, всё это «чушь». Они также высказался резко против поощрения шантажистов и аферистов, выполнением их требований, передает ТАСС.

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ФОТО: РИА Новости//Павел Лисицын
ТЕГИ:ХакерыРПЦТихон Шевкунов
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