Хакеры взломали почту митрополита Тихона Шевкунова и требовали 10 млн рублей
IT-злоумышленники сумели взломать электронную почту митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова), который, помимо прочего, возглавляет патриарший совета по культуре и входит в Совет при президенте РФ по культуре и искусству. За возвращение доступа почтовому ящику хакеры требовали с владыки 10 миллионов рублей. Об этом рассказал сам митрополит.
По словам владыки, такое требование его только позабавило, и он ответил следующее: «Да вы что! Я за 10 миллионов готов сейчас всю свою почту вам выложить, только перечислите, пожалуйста, в Псковскую епархию, я вам сразу это все выдам».
По словам иерарха Русской православной церкви, всё это «чушь». Они также высказался резко против поощрения шантажистов и аферистов, выполнением их требований, передает ТАСС.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
124 тыс.+9 623 / сут.
Умерли
1 222+53 / сут.
Выздоровели
15 013+1 793 / сут.
- Карнавал. Психолог рассказал, как россияне встретят отмену карантина
- Собянин озвучил условия ослабления ограничений в Москве
- Программу Михалкова «Бесогон» сняли с эфира после цитирования Грефа. Видео
- Названы способы обработки воды и еды от коронавируса
- Фитнес-клубы готовы раскошелиться ради открытия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru