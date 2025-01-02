«Пенсии, МРОТ и кадры»: Депутаты представили главные «социальные» проекты 2025 года

«В 2025 году будут приняты корректирующие законопроекты по пенсионному обеспечению жителей Запорожской, Херсонской областей, ДНР и ЛНР. Это законопроекты в части именно улучшения пенсионного обеспечения для россиян. Конечно, будут еще дополнительные изменения в связи с расширением социальных гарантий и льгот. Лично я хочу также возобновить работу по принятию законопроекта, который касается выплат мамам, которые ранее работали по внешнему совместительству», - рассказала депутат.

Депутат напомнила, что стране до 2028 года необходимо подготовить один миллион высококвалифицированных кадров.

«Самый главный акцент будет сделан на новые национальные проекты. У нас вводится нацпроект «Кадры», который подразумевает очень серьезную подготовку специалистов. Нам необходимо подготовить до 2028 года один миллион высококвалифицированных специалистов. Хорошо себя показал процесс повышения квалификации через службы занятости, будем этот вопрос расширять», - добавила собеседница НСН.

МРОТ И ВЕТЕРАНЫ

Со своей стороны, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов перечислил «обязательные» к рассмотрению проекты и анонсировал увеличение МРОТ.

«Во-первых, у нас на следующий год есть обязательные к рассмотрению проекты – подготовка проекта бюджета 2026 года, проекта пенсионного бюджета, корректировка параметров бюджета 2025 года. Теперь комитет будет отвечать и за корректировку существующих госпрограмм. Мы отвечаем за госпрограмму в рамках содействия занятости, социальной поддержки граждан», - рассказал он.

По его словам, в 2025 году будет обсуждаться закон об увеличении МРОТ, а также закон о пересмотре методики увеличения пенсии работающих пенсионеров.

«У нас в портфеле комитета находится порядка 70 законопроектов, у нас непрерывный поток законопроектов. Это и поправки в Трудовой кодекс, и вопросы пенсионного страхования, социального страхования, закон об увеличении МРОТ, закон о пересмотре методики увеличения пенсии работающих пенсионеров. Также будем обсуждать вопросы, связанные с ветеранами боевых действий, мы регулярно готовим поправки. Социальная политика касается всех, поэтому большинство законопроектов поступают к нам в комитет», - добавил депутат.

ПРОЗРАЧНОСТЬ В ЖКХ

В сфере ЖКХ ожидается целый ряд изменений, которые будут направлены на повышение прозрачности в отчетностях и расходах средств. Подробнее об этом НСН рассказала зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.