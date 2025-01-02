«Пенсии, МРОТ и кадры»: Депутаты представили главные «социальные» проекты 2025 года
Ярослав Нилов, Светлана Бессараб и Светлана Разворотнева в эфире НСН анонсировали главные законопроекты в сфере социальной политики, дел ветеранов, а также в сфере ЖКХ.
Новый год всегда приносит изменения в различные сферы общества. НСН связалась с законодателями, которые эти изменения и собираются внедрить в жизнь россиян.
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб и зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева анонсировали главные законопроекты социальной сферы, на которые будет сделан акцент в 2025 году.
ПЕНСИИ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Так, депутат Светлана Бессараб рассказала, что в Новом году будут приняты законопроекты по пенсионному обеспечению граждан, основой для изменений станут новые национальные проекты.
«В 2025 году будут приняты корректирующие законопроекты по пенсионному обеспечению жителей Запорожской, Херсонской областей, ДНР и ЛНР. Это законопроекты в части именно улучшения пенсионного обеспечения для россиян. Конечно, будут еще дополнительные изменения в связи с расширением социальных гарантий и льгот. Лично я хочу также возобновить работу по принятию законопроекта, который касается выплат мамам, которые ранее работали по внешнему совместительству», - рассказала депутат.
Депутат напомнила, что стране до 2028 года необходимо подготовить один миллион высококвалифицированных кадров.
«Самый главный акцент будет сделан на новые национальные проекты. У нас вводится нацпроект «Кадры», который подразумевает очень серьезную подготовку специалистов. Нам необходимо подготовить до 2028 года один миллион высококвалифицированных специалистов. Хорошо себя показал процесс повышения квалификации через службы занятости, будем этот вопрос расширять», - добавила собеседница НСН.
МРОТ И ВЕТЕРАНЫ
Со своей стороны, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов перечислил «обязательные» к рассмотрению проекты и анонсировал увеличение МРОТ.
«Во-первых, у нас на следующий год есть обязательные к рассмотрению проекты – подготовка проекта бюджета 2026 года, проекта пенсионного бюджета, корректировка параметров бюджета 2025 года. Теперь комитет будет отвечать и за корректировку существующих госпрограмм. Мы отвечаем за госпрограмму в рамках содействия занятости, социальной поддержки граждан», - рассказал он.
По его словам, в 2025 году будет обсуждаться закон об увеличении МРОТ, а также закон о пересмотре методики увеличения пенсии работающих пенсионеров.
«У нас в портфеле комитета находится порядка 70 законопроектов, у нас непрерывный поток законопроектов. Это и поправки в Трудовой кодекс, и вопросы пенсионного страхования, социального страхования, закон об увеличении МРОТ, закон о пересмотре методики увеличения пенсии работающих пенсионеров. Также будем обсуждать вопросы, связанные с ветеранами боевых действий, мы регулярно готовим поправки. Социальная политика касается всех, поэтому большинство законопроектов поступают к нам в комитет», - добавил депутат.
ПРОЗРАЧНОСТЬ В ЖКХ
В сфере ЖКХ ожидается целый ряд изменений, которые будут направлены на повышение прозрачности в отчетностях и расходах средств. Подробнее об этом НСН рассказала зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
«В первом чтении мы уже приняли важный законопроект об обязательном утверждении инвестпрограмм в сфере водоснабжения – холодного и горячего. Сейчас инвестиционные программы можно и не утверждать. А тариф эту инвестиционную составляющую учитывает, люди платят деньги, а куда они пошли – не очень понятно, на инвестиции или на машины менеджерам. Есть также предложение по долгосрочному тарифу, который утверждается на пять лет, но подтверждается только при условии выполнения этих инвестиционных программ», - рассказала депутат.
Также законодатели займутся вопрос аварийных домов, на управление ими выделят дополнительные средства.
«Будем делать акцент на подходы к модернизации ЖКХ, нам это сейчас необходимо, бюджетные деньги пойдут в эту сферу. Очень важно, чтобы были прозрачными отчетности об их использовании. Также у нас ко второму чтению готовится законопроект, который предлагает новый подход к управлению многоквартирными домами, признанными аварийными. Такие дома не очень охотно берут управляющие организации, там риски довольно большие. Законопроект позволит без конкурса привлекать к управлению такими домами организации из специального списка, а регионы будут софинансировать управление такими домами», - объяснила Разворотнева.
Более того, депутат анонсировала законопроекты в сфере доступа к персональным данным жильцов.
«Пытаемся все-таки как-то решить проблему доступа к персональным данным. Они нам нужны для проведения собраний, для взыскания задолженностей. У нас долги начинают опять расти. Мы предлагаем, чтобы нотариус мог взаимодействовать с должниками, подтверждать эту информацию. Чтобы можно было взыскивать без суда, не придется платить судебную пошлину, которая выросла. В отдельных регионах начнется эксперимент по взысканию задолженностей через ГИС ЖКХ», - добавила собеседница НСН.
Уже внесен на рассмотрение законопроект о реестре для организаций по обслуживанию лифтов.
«Также уже внесли законопроект об обслуживании лифтов только организациями, которые включены в реестр специализированных организаций. Сами по себе реестры будут включать только квалицированные организации, но процедура попадания в реестр не прописана пока, вопрос остается открытым», - добавила она.
Сложившаяся система обращения жителей, столкнувшихся с отключениями воды и тепла в домах, не работает, в таких ситуациях людям стоит обращаться в прокуратуру, рассказал ранее НСН член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
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