СМИ: Минстрой планирует обратиться к другим государствам для ремонта ЖКХ
Минстрой рассчитывает на зарубежные инвестиции, которые направят на ремонт коммунальной инфраструктуры в России, подписание конкретных соглашений запланировано на конец следующего года. Об этом пишут Известия.
По данным издания, ведомство подготовило план мероприятий для повышения производительности труда в строительной отрасли, который включает в том числе направления по развитию международного сотрудничества. С какими странами планируется совместная работа, не уточняется. При этом известно, что министерство готово участвовать в межнациональных выставках и форумах стран-участников БРИКС и ООН-Хабитат.
«Привлечение инвестиций для инфраструктурных проектов повысит производительность труда за счет внедрения передовых технологий, которые используют международные партнеры», — указали в Минстрое, подчеркнув, что проработка этого вопроса продлится до конца 2025-го.
В министерстве назвали одним из приоритетов модернизацию коммунальной инфраструктуры. Как ожидается, к 2030 году в стране построят и реконструируют свыше 2 тысяч объектов водоснабжения и водоподготовки, улучшат качество коммунальных услуг для 20 млн граждан, а в регионах будут обновлять 2,5% инженерных сетей и коммуникаций ежегодно. Для этого потребуется 4,5 трлн рублей из различных источников.
Ранее президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявлял, что на модернизацию ЖКХ направят свыше 4,5 трлн рублей до 2030 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru