Замерзающим жителям Подмосковья посоветовали идти в прокуратуру

Он также рассказал, что на сегодняшний день коммунальные аварии зафиксированы в Подольске и Химках, однако всей картины масштабов бедствия пока невидно.

«К большому сожалению, это весьма обычная, характерная ситуация для Подмосковья. И мы помним, как в прошлом году целые города, промышленные центры были лишены теплоснабжения. В этот сезоне мы уже имеем аварии в Химках и Подольске. Это говорит о том, что политика застройки вот этих подмосковных городов была неправильная. Когда на старые сети, на советский ресурс, вешали новостройки. Устранить такой дисбаланс невозможно даже в целый сезон. Пока мы, к сожалению, не видим четкой картины масштабов бедствия. Администрация Подмосковья отчитывается, что были подготовлены мощности там, где раньше были аварии, но ничего не говорится о подготовке сетей там, где аварий не было», - заключил Крохин.

В начале января 2024 года жители подмосковного Климовска почти неделю провели без теплоснабжения из-за аварий на теплосетях. Депутат Совета депутатов городского округа Подольск Алексей Старчак тогда заявил НСН, что подобные ЧП - это следствие разрушения системы ЖКХ, происходившего на протяжении 15-20 лет.

