Замерзающим жителям Подмосковья посоветовали идти в прокуратуру
Жителям подмосковного Куровского, страдающим от регулярных отключений отопления, стоит написать жалобу в прокуратуру, заявил НСН Константин Крохин.
Сложившаяся система обращения жителей, столкнувшихся с отключениями воды и тепла в домах, не работает, в таких ситуациях людям стоит обращаться в прокуратуру, сказал НСН член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
Жители города Куровское Московской области пожаловались в редакцию НСН на регулярные отключения тепла в домах. Местные говорят, что в их городе уже много лет не решается вопрос с работой шестой котельной, которая должна обеспечивать отопление домов. Постоянные перебои в отоплении и холод в квартирах стали нормой. Прямо сейчас без тепла остаются 11 домов. Местные жители неоднократно обращались к главе Орехово-Зуевского городского округа Руслану Заголовацкому и в управляющую компанию «Куровчанка». Однако проблема остается нерешенной. Крохин посоветовал пострадавшим людям обращаться в прокуратуру.
«К большому сожалению, у нас повсеместно наблюдается то, что пострадавших жителей нигде не хотят слушать. Сегодня система ЖКХ отдана на откуп регионам и местным властям, муниципалитетам. Практика показывает, что, несмотря на наличие большого количества порталов для жалоб, наличие системы федерального мониторинга ГИС ЖКХ, когда люди через госуслуги могут подавать жалобы, это не работает. Зачастую приходят отписки, фотошоп и так далее. Стоит иметь в виду, что это не только попытка чиновников сгладить ситуацию или скрыть, это просто признание невозможности исправить установленные сроки. У нас все сроки устранения аварий, недостатков, прерывания подачи теплоносителя, они все прописаны в нормативных документах правительства и региональных органов власти. То есть система на сегодняшний день сигнализирует о том, что они не успевают», - сказал собеседник НСН.
По его словам, прокуратура сможет обязать власти и управляющие компании обратить внимание на возникшие проблемы в сфере ЖКХ.
«Я уверен, что пострадавшим людям надо писать генпрокурору Краснову, то есть обращаться через систему генпрокуратуры. Все эти жалобы поступят в региональную прокуратуру. Органы прокуратуры имеют полномочия обязать местные органы власти, местные управляющие компании, местные генерирующие организации, ресурсоснабжающие обратить внимание на эту ситуацию и начать что-то менять. Неисполнение прокурорских указаний влечет за собой привлечение либо к административной ответственности, либо к уголовной, если произойдет авария», - заявил Крохин.
Он также рассказал, что на сегодняшний день коммунальные аварии зафиксированы в Подольске и Химках, однако всей картины масштабов бедствия пока невидно.
«К большому сожалению, это весьма обычная, характерная ситуация для Подмосковья. И мы помним, как в прошлом году целые города, промышленные центры были лишены теплоснабжения. В этот сезоне мы уже имеем аварии в Химках и Подольске. Это говорит о том, что политика застройки вот этих подмосковных городов была неправильная. Когда на старые сети, на советский ресурс, вешали новостройки. Устранить такой дисбаланс невозможно даже в целый сезон. Пока мы, к сожалению, не видим четкой картины масштабов бедствия. Администрация Подмосковья отчитывается, что были подготовлены мощности там, где раньше были аварии, но ничего не говорится о подготовке сетей там, где аварий не было», - заключил Крохин.
В начале января 2024 года жители подмосковного Климовска почти неделю провели без теплоснабжения из-за аварий на теплосетях. Депутат Совета депутатов городского округа Подольск Алексей Старчак тогда заявил НСН, что подобные ЧП - это следствие разрушения системы ЖКХ, происходившего на протяжении 15-20 лет.
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