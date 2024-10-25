«Дешевле не станет»: Что изменит новый подход к оплате капремонта домов

«Предложение Минстроя не ново, эта система успешно применяется в целом ряде субъектов РФ. И действительно, много где плата зависит от этажности дома, от конструкции, есть лифт или нет. Совершенно не значит, что плата для всех повысится. Сейчас в Москве для всех домов установлен тариф 2556 и для пятиэтажек, и для высотных домов. Тариф, конечно, усредненный. В Москве власти заявляли, что собранных денег хватает на ремонт. Поэтому для таких менее оснащенных домов, вроде пятиэтажек, плата может даже снизиться. Помимо этого, такой подход более правильный, потому что региональные программы должны быть сбалансированы. Они должны учитывать весь объем денег, который потребуется на ремонт домов на территории субъекта. Также с сентября вступили в силу новые правила, по которым накануне проведения капитального ремонта регион может проводить техническое обследование дома и определять, нужен ли сейчас капремонт. И сами собственники могут проводить такое же техническое обследование, чтобы оценить состояние дома и понимать, что нужно ремонтировать и рассчитать бюджет», - отметил он.

По его словам, проблема с заменой лифтов и средствами на них во многом связана с тем, что установленных взносов, взимаемых с жильцов, не хватает для проведения таких работ.

«Нехватка денег на замену лифтов связана с тем, что изначально установленные размеры взносов на капремонт в регионах были социально обоснованными, но не были экономически обоснованными. А сейчас и оборудование выросло в цене, и потребность в замене лифтов с каждым годом нарастает. Например, в тех домах, где нужно заменить лифт, в случае, если собственники ответственные, они могли платить сумму больше, чем минимальный взнос, который они платят каждый месяц. То есть платить не 25 рублей, а 55. В среднем сейчас минимальный взнос на капремонт равен 15 рублям по стране. И Минстрой уже оговорился, что срок замены лифтов будет смещен минимум до 2027-го года», - рассказал он.

В свою очередь, вице-президент общественной организации «Опора России», глава направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков заявил НСН, что более старый и изношенный дом будет дороже в капремонте, несмотря на отсутствие лифтов, чем новый.

«Чем сложнее устроен дом, тем больше денег нужно на его ремонт. Стоимость будет зависеть от многих причин. Например, от степени изношенности дома. Поэтому может оказаться так, что дом, построенный в начале прошлого века, в ремонте будет стоить дороже, чем более современный. На цену влияет и состояние кровли, и то, каким должен быть фасад, нужно ли утепление. Также играет роль - кирпичный дом или панельный. То, что стоимость не понизится, это точно, а вот повысится может. Раньше исходили из того, что посчитать сложно. Думать о том, что наступит великая справедливость, я бы не стал. Затраты на капремонт нужно планировать. Поэтому с точки зрения строителей и Минстроя, это правильно. А гражданам все равно, какие работы. Нам важен результат», - отметил Шлеменков.