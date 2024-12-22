Соцдоплата для пенсионеров вырастет до 25 850 рублей
В Москве социальная доплата для пенсионеров вырастет с 1 января 2025 года, сообщает РИА Новости.
Сумма ежемесячной выплаты с ее учетом увеличится до 25 тысяч 850 рублей. В зависимости от наличия и сроков постоянного проживания в городе региональная социальная доплата осуществляется неработающим пенсионерам.
Вопрос индексации пенсий относится к компетенции Социального фонда России. В Москве за счет средств городского бюджета осуществляется выплата региональной социальной доплаты к ним.
Индексация пенсий работающих пенсионеров с начала 2025 года составит 7,3%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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