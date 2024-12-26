Путин запретил тратить маткапитал на непригодное для проживания жилье
Российский лидер Владимир Путин подписал закон, согласно которому запрещено расходовать средства материнского капитала на приобретение недвижимости, непригодной для проживания. Об этом сообщило РИА Новости.
Отмечается, что закон начнет действовать с 1 января 2025 года. Основанием для отказа в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала станет отсутствие заключения о пригодности жилья к проживанию. Его можно будет получить в установленном правительством порядке, срок действия документа составит один год.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что материнский капитал вырастет на 7,3% и составит 676 тысяч рублей с 2025 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru