Путин запретил тратить маткапитал на непригодное для проживания жилье

Отмечается, что закон начнет действовать с 1 января 2025 года. Основанием для отказа в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала станет отсутствие заключения о пригодности жилья к проживанию. Его можно будет получить в установленном правительством порядке, срок действия документа составит один год.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что материнский капитал вырастет на 7,3% и составит 676 тысяч рублей с 2025 года.

