Пенсионеры получат досрочные выплаты за январь в декабре

Пенсионеры, чьи выплаты за январь 2025 года выпадают на новогодние праздники, получат пенсии досрочно в декабре. Об этом Социальный фонд сообщил в своем Telegram-канале.

В частности, выплаты будут произведены до 28 декабря для тех, у кого перечисление пенсии через банк приходится на период с 1 по 9 января.

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Досрочные выплаты касаются всех видов пенсий, включая страховые, социальные, накопительные, а также пенсии по старости и инвалидности. Для пенсионеров, получающих пенсии через Почту России, выплаты будут произведены по привычному графику, начиная с 3 января.

Кроме того, досрочные выплаты страховых пенсий будут осуществлены в новом, проиндексированном размере, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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