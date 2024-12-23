Пенсионеры получат досрочные выплаты за январь в декабре
Пенсионеры, чьи выплаты за январь 2025 года выпадают на новогодние праздники, получат пенсии досрочно в декабре. Об этом Социальный фонд сообщил в своем Telegram-канале.
В частности, выплаты будут произведены до 28 декабря для тех, у кого перечисление пенсии через банк приходится на период с 1 по 9 января.
Досрочные выплаты касаются всех видов пенсий, включая страховые, социальные, накопительные, а также пенсии по старости и инвалидности. Для пенсионеров, получающих пенсии через Почту России, выплаты будут произведены по привычному графику, начиная с 3 января.
Кроме того, досрочные выплаты страховых пенсий будут осуществлены в новом, проиндексированном размере, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru