Пенсионеры получат досрочные выплаты за январь в декабре

Пенсионеры, чьи выплаты за январь 2025 года выпадают на новогодние праздники, получат пенсии досрочно в декабре. Об этом Социальный фонд сообщил в своем Telegram-канале.

В частности, выплаты будут произведены до 28 декабря для тех, у кого перечисление пенсии через банк приходится на период с 1 по 9 января.