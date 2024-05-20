«Одиночные камеры»: Россияне не спешат покупать студии в семь квадратов

Как добавила собеседница НСН, предпосылок к снижению стоимости квадратных метров в стране пока нет, вместе с тем отмена льготной ипотеки давно была необходима.

«Сегодня получить ипотеку труднее, в январе 2024 года была удовлетворена каждая третья заявка. По статистике прошлого года, 80% ипотечных клиентов отдавали за кредит чуть ли не 80% своей зарплаты. Это говорит о серьезных рисках для ипотечной системы и экономики в целом. Сейчас очень большая инфляция, при этом 84% застройщиков возводят новые объекты с помощью проектного финансирования. Общий спрос на квартиры снижается, поскольку ставки по ипотеке мало кого удовлетворяют. Но отмена льготной ипотеки – сбалансированное решение, его давно пора было принять. Представляете, сколько миллиардов рублей нужно планировать из налогов граждан на компенсацию банкам. Поддержка помогла застройщикам, но они разжирели. Считаю, что это непрофессионализм команды: вовремя прописали средства – молодцы, но также нужно было своевременно отменять антибиотик. Сейчас побочек больше, чем эффекта», - заключила она.

Ранее сообщалось, что в Москве намерены отказаться от строительства квартир площадью менее 28 квадратных метров, поскольку жилищный кодекс России не относит студию к видам жилых помещений. Минимальное значение площади, согласно своду правил о многоквартирных жилых зданиях, для однокомнатных квартир составляет 28 квадратных метров, для двухкомнатных — 44 квадратных метра, передает «Радиоточка НСН».

