«Одиночные камеры»: Россияне не спешат покупать студии в семь квадратов
Общий спрос на покупку недвижимости в России падает, поскольку уровень зарплат граждан не успевает за инфляцией, заявил НСН Ирина Радченко.
Спрос на ипотеку в России сокращается на фоне отмены льготной программы кредитования и роста стоимости квадратных метров, рассказала НСН вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
Доля однокомнатных квартир, которые россияне покупали в ипотеку, сократилась в полтора раза в сравнении с весной 2023 года, пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка. По словам Радченко, застройщики продолжат представлять на рынок малогабаритное жилье, несмотря на снижение интереса россиян.
«Эти студии не подпадали под льготную ипотеку, поскольку являются нежилыми помещениями. При этом 28 метров – показатель, который даже до хрущевок недотягивает. Сегодня почти 24% из возводимых многоквартирных площадей – студии, что, конечно, нонсенс. Застройщики будут продолжать клепать одиночные камеры по 13 квадратных метров, я уже видела студии и по 7 квадратных метров. Это апартаменты, на которые не распространяются требования к жилищным помещениям», - сказала она.
Как добавила собеседница НСН, предпосылок к снижению стоимости квадратных метров в стране пока нет, вместе с тем отмена льготной ипотеки давно была необходима.
«Сегодня получить ипотеку труднее, в январе 2024 года была удовлетворена каждая третья заявка. По статистике прошлого года, 80% ипотечных клиентов отдавали за кредит чуть ли не 80% своей зарплаты. Это говорит о серьезных рисках для ипотечной системы и экономики в целом. Сейчас очень большая инфляция, при этом 84% застройщиков возводят новые объекты с помощью проектного финансирования. Общий спрос на квартиры снижается, поскольку ставки по ипотеке мало кого удовлетворяют. Но отмена льготной ипотеки – сбалансированное решение, его давно пора было принять. Представляете, сколько миллиардов рублей нужно планировать из налогов граждан на компенсацию банкам. Поддержка помогла застройщикам, но они разжирели. Считаю, что это непрофессионализм команды: вовремя прописали средства – молодцы, но также нужно было своевременно отменять антибиотик. Сейчас побочек больше, чем эффекта», - заключила она.
Ранее сообщалось, что в Москве намерены отказаться от строительства квартир площадью менее 28 квадратных метров, поскольку жилищный кодекс России не относит студию к видам жилых помещений. Минимальное значение площади, согласно своду правил о многоквартирных жилых зданиях, для однокомнатных квартир составляет 28 квадратных метров, для двухкомнатных — 44 квадратных метра, передает «Радиоточка НСН».
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