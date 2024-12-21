Юрист Соловьев напомнил о повышении штрафов за нарушения ПДД с 1 января

Штрафы за наиболее распространенные и опасные нарушения правил дорожного движения вырастут в России с 1 января 2025 года. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

В большинстве случаев штрафы станут больше в полтора раза. Так, размер взыскания за непристегнутый ремень увеличится до 1,5 тысячи рублей, за выезд на встречную полосу — до 7,5 тысячи, за вождение в состоянии опьянения — до 45 тысяч.

Юрист пояснил, что изменения связаны с ростом числа ДТП в стране: за прошлый год их стало больше на 4,5%. Также ряд штрафов не повышали с 2007 года, из-за инфляции они стали неактуальны.

Соловьев добавил, что в России также сократят размер скидки за своевременную оплату штрафа. Он составит 25% вместо действовавших прежде 50%.

Ранее группа депутатов от фракции ЛДПР разработала законопроект о повышении с 500 рублей до 20 тысяч рублей штрафов за превышение водителями авто и мотоциклов допустимого уровня шума, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

