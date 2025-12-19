Путин заявил, что России нужен свой самолет для региональных перевозок

России нужен собственный самолёт для региональных перевозок, заявил президент России Владимир Путин в рамках прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией 19 декабря.

«Те самолеты, которые появляются, например, у нас сейчас МС-21 – очень хорошая машина, совершенно конкурентоспособная на мировых рынках. И SSJ-100 стал полностью локализованным. И, конечно, нам нужен собственный самолет для региональных перевозок», - отметил он.