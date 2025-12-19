Путин заявил, что России нужен свой самолет для региональных перевозок
России нужен собственный самолёт для региональных перевозок, заявил президент России Владимир Путин в рамках прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией 19 декабря.
«Те самолеты, которые появляются, например, у нас сейчас МС-21 – очень хорошая машина, совершенно конкурентоспособная на мировых рынках. И SSJ-100 стал полностью локализованным. И, конечно, нам нужен собственный самолет для региональных перевозок», - отметил он.
Так, как подчеркнул глава государства, России необходимы модернизированные версии и Ил-76, и Ан-124 «Руслан».
Помимо прочего, президент отметил, что рост цен на авиабилеты, в частности, связан с нехваткой самолётов.
Ранее Путин заявил, что нехватка тяжелых беспилотных летательных аппаратов в РФ впоследствии будет решена, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Как отечественное ПО защитит Россию от беспилотников
- Россиянам назвали продукты, которые не стоит брать по акции перед Новым годом
- Путин заявил о росте престижа рабочих профессий
- Лавров: Европа со своей позицией не нужна в диалоге России и США по Украине
- Путин раскрыл, что ждет Россию через 200 лет
- Путин: Россия подумает о воздержании от ударов по Украине в день голосования
- Лавров заявил о готовности России к разговору с Макроном
- Владимир Путин рассказал, что считает настоящей дружбой
- Путин: Создание мессенджера MAX позволило достичь цифрового суверенитета
- Автосервисы отказались от единой базы данных китайских запчастей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru