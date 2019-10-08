Партия любителей пива развеяла страхи об исчезновении крафтового напитка

«Небольшие производители всегда находятся под прессингом. Некоторые видят в этом разного рода происки крупных производителей, которые не хотят конкуренции. Но я бы не стал здесь заниматься конспирологией. Слухи о том, что под тем или иным благовидным предлогом крафтовое пиво исчезнет с прилавков, появлялись и раньше. Думаю, что здравый смысл всё же возобладает. В конце концов, любителями этого пива являются, в том числе и авторы этих самых регламентов. Полагаю, что это преждевременная паника. Целый класс продуктов не может исчезнуть просто потому, что есть устойчивый спрос. С этим, так или иначе, придётся считаться», - заметил Калачёв.

Как сообщает RT, в регламенте ЕАЭС также говорится, что пивом считается только напиток, в котором содержится не менее 80% солода и менее 2% сахаросодержащих продуктов.

Отметим, в России есть стандарты по изготовлению пшеничного, светлого и тёмного пива. В Росстандарте заметили, что подобных регламентов по крафтовому напитку не планируется, так как у производителей слишком разные подходы к его изготовлению.

Напомним, Партия любителей пива была зарегистрирована министерством юстиции России в 1994 году и не подавала документов на перерегистрацию в 1998 году. После 16 лет забвения, в 2011 году в соцсети Facebook была создана страница партии, однако сами руководители заявили, что не планируют перерегистрировать организацию в Минюсте.

Крафтовое пиво — напиток, производящийся независимыми компаниями в небольших количествах.