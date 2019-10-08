Партия любителей пива развеяла страхи об исчезновении крафтового напитка
Генсекретарь партии Константин Калачёв в эфире НСН заявил, что сами авторы регламентов слишком любят крафтовое пиво, чтобы убрать его из продажи.
С прилавков российских магазинов и из баров в 2021 году может исчезнуть крафтовое пиво. Как сообщает Росстандарт, через два года в России вступит в силу регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции. В его положениях, которые станут обязательными для всей территории РФ, производство крафтового пива не предусмотрено, и поэтому оно будет остановлено.
Политолог, генеральный секретарь Партии любителей пива Константин Калачёв в эфире НСН усомнился, что столь любимый россиянами напиток может исчезнуть с прилавков.
«Небольшие производители всегда находятся под прессингом. Некоторые видят в этом разного рода происки крупных производителей, которые не хотят конкуренции. Но я бы не стал здесь заниматься конспирологией. Слухи о том, что под тем или иным благовидным предлогом крафтовое пиво исчезнет с прилавков, появлялись и раньше. Думаю, что здравый смысл всё же возобладает. В конце концов, любителями этого пива являются, в том числе и авторы этих самых регламентов. Полагаю, что это преждевременная паника. Целый класс продуктов не может исчезнуть просто потому, что есть устойчивый спрос. С этим, так или иначе, придётся считаться», - заметил Калачёв.
Как сообщает RT, в регламенте ЕАЭС также говорится, что пивом считается только напиток, в котором содержится не менее 80% солода и менее 2% сахаросодержащих продуктов.
Отметим, в России есть стандарты по изготовлению пшеничного, светлого и тёмного пива. В Росстандарте заметили, что подобных регламентов по крафтовому напитку не планируется, так как у производителей слишком разные подходы к его изготовлению.
Напомним, Партия любителей пива была зарегистрирована министерством юстиции России в 1994 году и не подавала документов на перерегистрацию в 1998 году. После 16 лет забвения, в 2011 году в соцсети Facebook была создана страница партии, однако сами руководители заявили, что не планируют перерегистрировать организацию в Минюсте.
Крафтовое пиво — напиток, производящийся независимыми компаниями в небольших количествах.
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