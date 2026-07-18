СК возбудил уголовное дело после крушения вертолета в Краснодарском крае

Дело завели по части 2 статьи 263 УК РФ: речь идёт о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, которое по неосторожности привело к гибели человека. Сейчас следователи выясняют, что именно привело к катастрофе и какие обстоятельства сопутствовали происшествию.



Авария произошла в двух километрах от станицы Калининской. Разбился вертолёт Ми‑2, использовавшийся в сельскохозяйственных целях. В результате крушения погиб пилот.

Ранее фронтовой бомбардировщик Су-24М военно-воздушных сил Украины разбился в Хмельницкой области, оба члена экипажа погибли, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

