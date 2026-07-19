Российских туристок избили в отеле Грузии за русскую речь

Нападение на российских туристок произошло в отеле Грузии, сообщает Telegram-канал Shot.

Девушек избили за русскую речь. Инцидент произошёл в Кахетии, в пятизвездочном Agareni Estate. Неизвестный ворвался в номер к двум девушкам — Полине и её подруге — и нанёс одной из них серьёзные травмы.

По словам пострадавших, поводом для агрессии послужила русская речь, которую они использовали в разговоре. По словам туристок, сотрудники отеля передали нападавшему информацию об их местонахождении, после чего мужчина направился к ним для выяснения отношений. На кадрах видно, как агрессор пытается прорваться в комнату, нецензурно ругается, а затем наносит удар, сбивающий одну из девушек с ног. Пострадавшая получила разбитое лицо и кровотечение.

В настоящее время Полина даёт показания в полиции, а её подруга доставлена в больницу Тбилиси. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в Союзе турагентств объяснили, почему Грузия не заменит Турцию и Египет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

