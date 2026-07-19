Матери в Кузбассе не видят детей после родов из-за отсутствия роддомов

Женщины могут не видеть своих детей неделями. В начале июля в Таштаголе, в котором проживает 21 тысяча человек, закрыли единственный роддом, оставив только зал для экстренных случаев. Штатного неонатолога, наблюдающего детей до 28 дней жизни, там больше нет, поэтому всех младенцев сразу отправляют в детскую больницу Новокузнецка, тогда как матери вынуждены оставаться в Таштаголе и ехать следом уже в роддом.

Одна из женщин, родившая в 2025 году, рассказала, что ей дали подержать малыша всего пару секунд, после чего увезли на скорой в другой город. Чтобы увидеть своего ребенка, ей пришлось две недели сдавать анализы и собирать справки. Аналогичные ситуации происходят с коллегами ее мужа и знакомыми.

Сейчас в регионе функционируют всего три роддома — в Междуреченске, Новокузнецке и Кемерове. Из-за переполненности женщин не госпитализируют заранее, и они вынуждены за свой счет снимать жилье в этих городах и ждать начала родов. При этом в таштагольском отделении в прошлом году приняли 200 рожениц, а в этом — уже более 100, хотя по нормативам ургентные родильные залы рассчитаны не более чем на сто матерей в год. Акушеры-гинекологи предупреждают, что переполненность ведет к росту риска распространения инфекций как среди детей, так и среди взрослых.

В начале 2026 года в новокузнецком роддоме умерли девять младенцев, вероятной причиной названа внутрибольничная инфекция на фоне несоблюдения санитарно-эпидемиологических норм.

