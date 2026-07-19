Сборная Англии в матче за третье место обыграла французов со счетом 6:4
19 июля 202602:10
Сборная Англии по футболу вошла в тройку сильнейших команд на чемпионате мира, сообщают «Известия».
Она обыграла команду Франции и стала бронзовым призером чемпионата мира 2026 года. Встреча команд прошла в Майами (США) и завершилась со счетом 6:4.
Англичане впервые с 1966 года вошли в тройку сильнейших команд на чемпионате мира. В предыдущий раз, 60 лет назад, они выигрывали домашний турнир.
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