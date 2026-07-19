Сборная Англии в матче за третье место обыграла французов со счетом 6:4

Она обыграла команду Франции и стала бронзовым призером чемпионата мира 2026 года. Встреча команд прошла в Майами (США) и завершилась со счетом 6:4.

Англичане впервые с 1966 года вошли в тройку сильнейших команд на чемпионате мира. В предыдущий раз, 60 лет назад, они выигрывали домашний турнир.

Ранее суперкомпьютер предсказал победу Испании в финале ЧМ-2026, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

