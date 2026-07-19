«Зенит» победил «Спартак», завоевав Суперкубок России
Петербургский футбольный клуб «Зенит» одержал победу над московским «Спартаком» в матче за Суперкубок России.
Это произошло в серии пенальти. Основное время встречи, которая состоялась в Нижнем Новгороде, завершилось со счетом 1:1. В серии 11-метровых сильнее оказались петербуржцы - 4:2.
«Зенит» участвовал в матче на правах чемпиона России, «Спартак» - как обладатель Кубка страны.
Суперкубок разыгрывается с 2003 года. «Зенит» с десятью победами является рекордсменом турнира. В активе «Спартака» одна победа в Суперкубке в 2017 году.
В мае «Зенит» в 11-й раз стал чемпионом России по футболу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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