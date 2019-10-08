Производители пива: Крафту в России ничего не угрожает

В России могут прекратить производить крафтовое пиво из-за вступления в силу с января 2021 года нового регламента Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции. Как сообщает RT со ссылкой на Росстандарт, так как производство крафтового пива не узаконено никакими документами, некоторые сорта этого напитка можно отнести к контрафакту. Согласно регламенту ЕАЭС, пивом будет считаться только напиток, содержащий 80% солода, менее 20% несоложеного сырья и менее 2% сахаросодержащих продуктов.

Председатель правления Национального союза производителей пива и напитков Елена Цветкова в эфире НСН заявила, что речи об исчезновении крафтового пива не идет.

«Не вижу никаких опасностей для производителей крафтового пива в новом техническом регламенте. В целом это техрегламент, который сформулировал все требования к алкогольной продукции и теперь объединил в одном месте. Сейчас идут уточнения по терминологии и по требованиям. Подразумевается производство пива, пива специального и пивных напитков. В принципе, в любой из этих терминов может попадать крафтовое пиво в зависимости от рецептуры. Поэтому ничего никуда не исчезнет, а производителям, наоборот, будет более удобно подобрать категорию своего пива. Часть пива перейдет в «пиво специальное», потому что сейчас некоторые вынуждены называть такое пиво «пивной напиток»», — пояснила специалист.