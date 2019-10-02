Эксперты разошлись во мнениях о том, сколько пьют россияне

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что согласно статистическим данным с 2003 по 2016 год в России снизилось потребление алкоголя на 43%.

Кроме этого, специалисты отмечают тенденцию к снижению числа смертей, которые вызваны употреблением алкосодержащих жидкостей. Например, в 2003-2017 годах смертность от алкогольных отравлений упала на 70%, от алкогольных психозов – на 80%, от заболеваний печени в связи с алкоголем – на 20%.

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в эфире НСН заявил, что верит только в пятипроцентное снижение потребления алкоголя в России.

«Я готов согласиться, что потребление в группе от 18 до 60 лет могло сократиться не более чем на 5% на душу и это максимум. Что касается отравлений, психозов и так далее, то это данные от лукавого. Я знаю, как крутится статистика. Во всех странах потребление алкоголя считают очень приблизительно, как легальное, так и нелегальное. Только в России и Белоруссии сейчас можно точно посчитать потребление вплоть до одной бутылки легального рынка. Но нет возможности сравнить, что было 10 лет назад и сегодня, по одной простой причине – до 2016 года весь учет производства и продажи алкоголя велся Росстатом. Бралась какая-то выборка, умножалась на количество торговых точек - это был максимально приблизительный подсчет», - сказал Дробиз.

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя рассказал, что в России можно сравнивать показатели по потреблению алкоголя только за последние два года.

«Во второй половине 2016 года у нас была введена система ЕГАИСТ (единая государственная автоматизированная информационная система учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции – прим. НСН) и начался более полный учет всей легальной продукции. С 1 июля 2017 года к системе подключили и легальную розницу сельской торговли. Поэтому с точностью мы можем сравнивать только 2018 и 2019 годы», - отметил он.

Однако, по утверждению собеседника НСН в России до сих пор не знают, как подсчитать и урегулировать нелегальный рынок .