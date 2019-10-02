Эксперты разошлись во мнениях о том, сколько пьют россияне
Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя и главный психиатр-нарколог Минздрава в эфире НСН рассказали о «неточных» статистических цифрах в наркологии.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что согласно статистическим данным с 2003 по 2016 год в России снизилось потребление алкоголя на 43%.
Кроме этого, специалисты отмечают тенденцию к снижению числа смертей, которые вызваны употреблением алкосодержащих жидкостей. Например, в 2003-2017 годах смертность от алкогольных отравлений упала на 70%, от алкогольных психозов – на 80%, от заболеваний печени в связи с алкоголем – на 20%.
Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в эфире НСН заявил, что верит только в пятипроцентное снижение потребления алкоголя в России.
«Я готов согласиться, что потребление в группе от 18 до 60 лет могло сократиться не более чем на 5% на душу и это максимум. Что касается отравлений, психозов и так далее, то это данные от лукавого. Я знаю, как крутится статистика. Во всех странах потребление алкоголя считают очень приблизительно, как легальное, так и нелегальное. Только в России и Белоруссии сейчас можно точно посчитать потребление вплоть до одной бутылки легального рынка. Но нет возможности сравнить, что было 10 лет назад и сегодня, по одной простой причине – до 2016 года весь учет производства и продажи алкоголя велся Росстатом. Бралась какая-то выборка, умножалась на количество торговых точек - это был максимально приблизительный подсчет», - сказал Дробиз.
Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя рассказал, что в России можно сравнивать показатели по потреблению алкоголя только за последние два года.
«Во второй половине 2016 года у нас была введена система ЕГАИСТ (единая государственная автоматизированная информационная система учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции – прим. НСН) и начался более полный учет всей легальной продукции. С 1 июля 2017 года к системе подключили и легальную розницу сельской торговли. Поэтому с точностью мы можем сравнивать только 2018 и 2019 годы», - отметил он.
Однако, по утверждению собеседника НСН в России до сих пор не знают, как подсчитать и урегулировать нелегальный рынок .
«До 2010 года абсолютно вся нелегальная продукция продавалась в легальной рознице, государство смотрело на это сквозь пальцы и, она [нелегальная продукция] попадала в учет Росстата. При этом, с 2009 по 2014 год в легальной рознице бутылка водки подорожала в 4 раза – с 50 до 220 рублей. Естественно, за этот период гигантские объемы бывшей водки из легальной розницы ушли в нелегальную систему и создали глобальный нелегальный рынок, с которым по сей день государство не знает, как бороться. Поэтому, действительно, продажи алкоголя упали в 2 раза, но они перешли в нелегальный сектор, который высчитать точно невозможно», - считает Вадим Дробиз.
Кроме этого, специалист отмечает изменения в потреблении алкоголя в связи с российским демографическим кризисом 1990-х.
«Еще один нюанс. С 2008 года в России начался демографический кризис пивного рынка. То есть, с 1990 по 2001 год рождалось в два раза меньше детей, чем до этого. И эти дети, перейдя рубеж в 18 лет, начали выходить на пивной рынок и обрушили его. Только с 2019 года мы видим рост производства пива на 1,5 – 2%, потому что на рынок выходит молодежь, рожденная после 2001 года. Поэтому нельзя сравнивать показатели нулевых и современные еще и из-за кардинальных изменений в структуре населения. У нас сегодня молодежи от 18 до 30 лет примерно в 2 раза меньше, а стариков больше», - сказал Дробиз.
В свою очередь главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн в эфире НСН убежден, что цифры, представленные Всемирной организацией здравоохранения, верны.
«Вся политика российского государства направлена на то, чтобы снизить потребление алкоголя. По объективным данным видно, что алкогольная нагрузка падает, сокращается контингент больных, отравлений, смертность – это видно также и из выездов скорой помощи. Думаю, все эти цифры, что представила ВОЗ, «плюс или минус» верны. А точные цифры ни кто не знает, так как в наркологии статистика является туманной вещью. Но, безусловно, снижение идет», - сказал Брюн.
По его мнению, снижение потребления алкоголя будет проходить и дальше благодаря государственной политике.
«Есть четыре основных принципа для снижения потребления алкоголя– это снижение доступности по месту, времени, возрасту и цене, она должна быть высокой. Сейчас как раз планируется принять закон о повышении возрастного ценза на алкогольную продукцию, это тоже в дальнейшем снизит потребление. Боремся и за то, чтобы из жилых домов (магазинов в жилых домах – прим. НСН), вывели продажу алкоголя. Это будет следующий шаг на пути снижения потребления. С другой стороны и программы, которые проводит Минздрав и наркологическая служба с населением вносят свой вклад – высокая плотность пропаганды здорового образа жизни», - отметил главный психиатр-нарколог Минздрава.
Глава программы «Алкоголь и запрещенные наркотики» Европейского регионального бюро ВОЗ Карина Феррейра-Борхес также связала снижение потребления алкоголя в России с государственной политикой контроля над спиртными напитками.
Ранее эксперты на площадках НСН ответили на вопрос - «Зачем нужна дискуссия о безопасной дозе алкоголя».
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Россия не может применить европейский закон по обороту культурных ценностей
- СМИ: Яценюк может стать вице-премьером Украины
- На Урале выпущен из СИЗО муж, подозреваемый в избиении до смерти жены
- Объявлено о смерти известного актёра
- На Украине опубликовано письмо с подписанной формулой Штайнмайера
- Представитель Заворотнюк пошёл на попятную