Глава РОАД предложил запустить программу утилизации машин старше 20 лет
Алексей Подщеколдин, возглавляющий ассоциацию «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), выступил с инициативой о создании госпрограммы утилизации автомобилей старше 20 лет.
В РОАД подчеркнули, что автопарк в России заметно стареет. Так, если в 2015 году машины старше десяти лет занимали около 50 % от общего числа транспортных средств, то к 2025 году их доля выросла до 70 % — это порядка 33,2 миллиона автомобилей.
Также глава ассоциации предложил значительно расширить возможности электронного паспорта транспортного средства. По мнению Подщеколдина, документ должен содержать исчерпывающие сведения об истории автомобиля: данные о стоимости при каждой смене владельца, показания одометра, информацию об авариях, записи о техобслуживании и прочие релевантные сведения. Об этом сообщает издание «КП».
Ранее глава Союза автосервисов России Юрий Валько рассказал НСН, что средний возраст автопарка в России по разным подсчетам составляет от 13 до 18 лет, а чем старше автомобиль, тем дороже обходится его ремонт.
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