«Яркость жизни и романтизм». Стало известно, сколько можно пить

Безопасной для здоровья является доза в 10 граммов чистого алкоголя ежедневно. Как пишут РИА Новости со ссылкой на исследование экспертов Минздрава, подсчитывали чистый алкоголь намеренно, поскольку крепость напитков отличается, и следовательно количество стандартных порций в одинаковом объеме разных алкогольных напитков будет различной.

Добавим, одна стандартная порция соответствует 100 миллилитрам вина крепостью 12 процентов и 300 миллилитрам пива крепостью 4,5 процента. Медики полагают, что безопасно выпивать представительницам слабого пола не более двух стандартных порций в день, для мужчин — не более трех. Для женщин безопасной порцией будет 200 мл вина и 600 мл пива, а для мужчин — 300 мл вина и 900 мл пенного напитка.

Надо признать, что исследование безопасных доз алкоголя дело у наркологов, чиновников - занятие весьма популярное. Не так давно всеми обожаемые британские ученые заявили, что в неделю можно употреблять 14 так называемых «дринков», это примерно 14 стопок водки или другого крепкого алкоголя, или шесть кружек пива или столько же бокалов вина.

Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил НСН, что безопасных доз алкоголя для здоровья человека вообще не существует.

Весь ужас этих подсчетов в том, что это средняя температура по больнице. Некий среднестатистический человек, который каждую неделю выпивает 14 "дринков". Ежедневно это 60 мл крепкого алкоголя. Через месяц такого пьянства печень дает маркер на злоупотребление алкоголем. Есть очень много индивидуальных особенностей. Для одних эта доза безопасна, для других она будет опасна, поскольку нет ферментов, как у малочисленных народов Сибири, или какие-то заболевания, которые ухудшают переработку алкоголя, индивидуальные особенности. Говорить о том, что есть безопасные доли алкоголя, не приходится в принципе. Этанол – это токсическое вещество, а продукты его распада ещё более токсичные. Так что пламенный привет товарищам, которые считают безопасным алкоголь», - пояснил эксперт.