Нарколог: Пиво победило водку благодаря государству

В 2010 году первое место по объемам чистого спирта занимала водка с 630,4 млн. литров, а пиво второе место – 496 млн. литров, третье место было у вина с 124,1 млн. литров.

Психиатр-нарколог Александр Ковтун в эфире НСН объяснил победу пива над водкой вмешательством государства.

«То, что сейчас пиво занимает главную роль, я связываю с распространенностью его продаж – она выше по сравнению с водкой. Что, в свою очередь, вытекает из государственного регулирования. Государство раньше запретило рекламу водки, чем пива. При этом пиво производят практически во всех регионах России, это ведь не вино, которое требует более сложных технологических процессов», - сказал нарколог.

Он также отметил, что государственное регулирование влияет и на общее потребление алкоголя в стране.

«На мой взгляд, употребление алкоголя в целом сокращается. Поскольку оно зарегулировано - нет ночной продажи алкоголя, соответственно нет спонтанных покупок, идут ограничения по продажам спиртных напитков в разлив, в том числе в домах на первых этажах. Все сложнее становится реализовывать продукцию, особенно тем потребителям, которые еще не стали постоянными покупателями алкоголя. Все же многие начинают употреблять алкоголь с пива или вина. Но, если отталкиваться от практики, то за помощью [медицинской] чаще обращаются пациенты, которые пьют крепкие напитки. При этом, конечно, они чередуют крепость, в том числе с пивом», - заключил собеседник.

Ранее эксперты НСН порассуждали на тему "безопасной порции алкоголя". Началось все с публикации рекомендаций «Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины», специалисты которого вычислили порции алкоголя, употребление которых влечет незначительный риск для здоровья.