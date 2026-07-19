Wildberries объявил о мерах поддержки продавцов после атаки на склады

Это стало ответом на атаки беспилотников на склады Wildberries. По словам Ким, скидка на транзитные поставки на региональные склады составит 100%. «Это первые решения, которые помогут быстрее перераспределить товары и сократить дополнительные расходы»,— указала бизнесвумен.

Отмечается, что параллельно компания разрабатывает и другие механизмы поддержки продавцов. Процесс может занять до 30 дней.

Ночью 18 июля ВСУ беспилотниками атаковали сразу несколько объектов компании Wildberries в России. Речь — о складе в Котовске в Тамбовской области и о логистическом центре маркетплейса в Электростали в Подмосковье. Всего при атаках на объекты компании погибли минимум восемь человек, еще несколько десятков пострадали.

