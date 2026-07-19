Wildberries объявил о мерах поддержки продавцов после атаки на склады
Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким заявила в Telegram, что на ближайшие 45 дней со дня поставки компания вводит для продавцов скидки на хранение товаров на некоторых складах.
Это стало ответом на атаки беспилотников на склады Wildberries. По словам Ким, скидка на транзитные поставки на региональные склады составит 100%. «Это первые решения, которые помогут быстрее перераспределить товары и сократить дополнительные расходы»,— указала бизнесвумен.
Отмечается, что параллельно компания разрабатывает и другие механизмы поддержки продавцов. Процесс может занять до 30 дней.
Ночью 18 июля ВСУ беспилотниками атаковали сразу несколько объектов компании Wildberries в России. Речь — о складе в Котовске в Тамбовской области и о логистическом центре маркетплейса в Электростали в Подмосковье. Всего при атаках на объекты компании погибли минимум восемь человек, еще несколько десятков пострадали.
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