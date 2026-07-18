ГИТИС провел мастер-классы в Южно-Африканской Республике
В ЮАР подошли к концу мастер‑классы, проведённые специалистами ГИТИСа, — это первый опыт реализации подобных мероприятий на юге Африканского континента в рамках программы «Приоритет 2030». Площадками для занятий стали театры в Йоханнесбурге и Претории, а учебные программы в этих городах имели свои особенности: благодаря этому удалось показать многообразие методов русской театральной школы.
В работе с южноафриканскими участниками принимали участие: заслуженная артистка РФ, преподаватель кафедры режиссуры драмы Ирина Галибина, старший преподаватель кафедры сценической пластики Пётр Новиков, студентка Мастерской Михаила Резниковича Арина Смирнова, а также Слу Акимгереева — выпускница балетмейстерского факультета ГИТИСа и посол вуза в Африке. Среди слушателей мастер‑классов были как действующие артисты, так и юные студенты 15–17 лет.
Старт проекту был дан в Йоханнесбургском городском театре. В центре внимания оказалась пьеса «Дядя Ваня», которую выбрал художественный руководитель площадки. По итогам работы зрители увидели постановку под названием «Зарисовка. Наше прикосновение к "Дяде Ване"».
Следующий этап прошёл в Государственном театре ЮАР в Претории. Программа была насыщена практическими занятиями: участники осваивали навыки координации и пластики, пробовали элементы сценической акробатики, знакомились с основами биомеханики Мейерхольда. Завершился этап открытым уроком — его представили как итоговый показ.
Реализация проекта стала возможной благодаря поддержке Посольства России в ЮАР.
Ранее ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский сказал НСН, что для создания необходимых условий мастерам, которые преподают в ведущих театральных и кинематографических вузах, необходимо учитывать специфику творческого процесса.
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