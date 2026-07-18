До 61 возросло число пострадавших в Подмосковье из-за атаки беспилотников

В Telegram‑канале главы региона указано, что девять пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, 31 человек — в состоянии средней тяжести. Среди травм — осколочные и минно‑взрывные ранения, черепно‑мозговые травмы, переломы, ожоги, а также отравление продуктами горения. Двадцать человек получили медицинскую помощь в амбулаторном порядке — госпитализация им не понадобилась.



Ранее губернатор сообщил о смерти одного пациента из Электростали: мужчина скончался от травм, полученных при атаке БПЛА. Утром Воробьёв озвучивал данные о 26 раненых: 24 из них пострадали из‑за падения беспилотника на складе Wildberries в Электростали, ещё двое — в Ногинске, где в результате инцидента возникло возгорание на нефтебазе, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

