До 61 возросло число пострадавших в Подмосковье из-за атаки беспилотников

Число пострадавших в Московской области в результате атаки беспилотников достигло 61 человека, проинформировал губернатор Андрей Воробьёв. Наибольшее количество раненых — 57 человек — зафиксировано в Электростали, ещё четверо пострадали в Ногинске.

Воробьев: В Подмосковье при ударе ВСУ погиб 1 человек, 37 пострадали

В Telegram‑канале главы региона указано, что девять пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, 31 человек — в состоянии средней тяжести. Среди травм — осколочные и минно‑взрывные ранения, черепно‑мозговые травмы, переломы, ожоги, а также отравление продуктами горения. Двадцать человек получили медицинскую помощь в амбулаторном порядке — госпитализация им не понадобилась.

Ранее губернатор сообщил о смерти одного пациента из Электростали: мужчина скончался от травм, полученных при атаке БПЛА. Утром Воробьёв озвучивал данные о 26 раненых: 24 из них пострадали из‑за падения беспилотника на складе Wildberries в Электростали, ещё двое — в Ногинске, где в результате инцидента возникло возгорание на нефтебазе, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:БеспилотникиМосковская ОбластьВСУ

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