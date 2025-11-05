Ранее в Telegram-каналах разошлись фото с пункта выдачи заказов известного маркетплейса. В публикациях отмечалось, что клиент единовременно отказался от 344 товаров. Возвраты полностью заполнили ПВЗ. Сотрудники пунктов выдачи уже просят установить лимиты на количество заказов, чтобы не утонуть в объемах возвратов. Кременсков отметил, что внутри приложений маркетплейсов уже работает система, которая просит пароль при оформлении больших заказов.

«Отказ от большого количества товаров в ПВЗ можно рассматривать и как мошенничество со стороны продавцов, которые специально делают самовыкупы, так и как ошибочные заказы со стороны покупателя. Для покупателей были сделаны разные механизмы внутри приложения. К примеру, при оформлении большого количества заказов нужно ввести пароль. Неоднократно предлагалось ставить на паузу крупные заказы в целях защиты от мошенников, недобросовестной конкуренции и так далее. Но этого не было сделано. Маркетплейсы рассматривают разные варианты борьбы с подобными ситуациями», — сказал собеседник НСН.