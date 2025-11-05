«Обман или ошибка?»: Как избежать «случайных» отказов на маркетплейсах

Нейросетевые алгоритмы маркетплейсов могут назвать мошенничеством особо крупные заказы, сказал НСН Алексей Кременсков.

Отказ от большого количества товаров в ПВЗ может означать как мошенничеством со стороны продавцов, так и ошибочным заказом со стороны покупателя, из-за чего в каждой ситуации нужно разбираться отдельно, сказал в эфире НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.

Ранее в Telegram-каналах разошлись фото с пункта выдачи заказов известного маркетплейса. В публикациях отмечалось, что клиент единовременно отказался от 344 товаров. Возвраты полностью заполнили ПВЗ. Сотрудники пунктов выдачи уже просят установить лимиты на количество заказов, чтобы не утонуть в объемах возвратов. Кременсков отметил, что внутри приложений маркетплейсов уже работает система, которая просит пароль при оформлении больших заказов.

«Отказ от большого количества товаров в ПВЗ можно рассматривать и как мошенничество со стороны продавцов, которые специально делают самовыкупы, так и как ошибочные заказы со стороны покупателя. Для покупателей были сделаны разные механизмы внутри приложения. К примеру, при оформлении большого количества заказов нужно ввести пароль. Неоднократно предлагалось ставить на паузу крупные заказы в целях защиты от мошенников, недобросовестной конкуренции и так далее. Но этого не было сделано. Маркетплейсы рассматривают разные варианты борьбы с подобными ситуациями», — сказал собеседник НСН.
По его словам, нейросетевые алгоритмы маркетплейсов могут назвать мошенничеством особо крупные заказы.

«Регулировать это никак невозможно. Сами посудите, какие-то фабрики могут заказывать несколько тысяч пуговиц или тесемок. Маркетплейсы отправляют такие товары. Однако бывали случаи, когда нейросетевые алгоритмы считали такие покупки самовыкупом. Нужно разбираться в каждой ситуации отдельно. Иногда ребенок может оформить большой заказ, от которого покупатель потом вынужден отказаться. В данном случае больше похоже на действия недобросовестных конкурентов», — заключил эксперт.

Ранее глава Союза торговых центров Булат Шакиров заявил НСН, что маркетплейсы торгуют «серыми» товарами и доводят скидки до максимальных, что нарушает принципы свободной конкуренции.

