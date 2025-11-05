Делягин предложил упростить поступление в военные вузы при недоборе абитуриентов
Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин обратился к министру обороны Андрею Белоусову с предложением упростить процедуру поступления в военные училища и академии. Как следует из письма, оказавшегося в распоряжении «Газеты.Ru», упрощение правил позволит ликвидировать недобор курсантов в случае нехватки абитуриентов.
Делягин отметил, что сейчас кандидаты должны подать заявление в военкомат до 1 апреля, указав один конкретный вуз, после чего пройти первичный профессиональный отбор по решению призывной комиссии. В 2025 году более чем в трети военных вузов России прием документов продлевался до 1 августа, что, по словам депутата, указывает на дефицит поступающих.
Парламентарий предложил разрешить подачу документов в военные учебные заведения в срочном порядке без прохождения первичного отбора — при наличии свободных мест или продлении конкурса. Такая мера, по его мнению, позволит привлечь молодых людей, не поступивших в гражданские вузы.
Делягин подчеркнул, что для многих абитуриентов поступление в военное училище может стать привлекательной альтернативой срочной службе, поскольку дает возможность получить высшее образование и социальные гарантии, передает «Радиоточка НСН».
