Бельгия хочет применить четвертую статью НАТО после серии инцидентов с дронами

Министр отметил, что ситуация выглядит «серьезной» и требует немедленной реакции, однако отказался предполагать, кто может стоять за этими инцидентами.

Во вторник вечером, около 20:00 по местному времени, из-за замеченных в небе беспилотников временно приостанавливали работу международный аэропорт Брюсселя, а также воздушные гавани Льежа и Шарлеруа. Аналогичные случаи фиксировались над военными базами Кляйне-Брогель и Флорен, однако информации о перехвате аппаратов нет, передает «Радиоточка НСН».

