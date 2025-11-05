Бельгия хочет применить четвертую статью НАТО после серии инцидентов с дронами
Бельгия может инициировать консультации в рамках четвертой статьи Устава НАТО из-за неоднократных появлений неопознанных беспилотников над стратегическими объектами страны. Об этом заявил министр обороны Тео Франкен, сообщает издание 7sur7.
По его словам, в ближайшие часы правительство обсудит возможность задействования статьи, предусматривающей проведение консультаций союзников в случае угрозы безопасности одной из стран альянса. Франкен уточнил, что дроны наблюдали вблизи военных авиабаз Флореннес и Кляйне-Брогель, где размещено американское тактическое ядерное оружие, недавно поступившее на территорию Бельгии.
Министр отметил, что ситуация выглядит «серьезной» и требует немедленной реакции, однако отказался предполагать, кто может стоять за этими инцидентами.
Во вторник вечером, около 20:00 по местному времени, из-за замеченных в небе беспилотников временно приостанавливали работу международный аэропорт Брюсселя, а также воздушные гавани Льежа и Шарлеруа. Аналогичные случаи фиксировались над военными базами Кляйне-Брогель и Флорен, однако информации о перехвате аппаратов нет, передает «Радиоточка НСН».
