В настоящее время продавцы поддельной косметики могут понести уголовную и административную ответственность, если в суде доказать, что причинение вреда здоровью человека произошло по их вине, заявил в беседе с НСН Алексей Кременсков.

Введение уголовной ответственности за оборот и производство фальсификата на косметическом рынке убережет здоровье россиян, заявил НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.

О необходимости введения уголовной ответственности за оборот и производство фальсификата на косметическом рынке, заявил в пресс-центре НСН сопредседатель Союза потребителей Петр Шелищ. По его словам, следует криминализировать системную фальсификацию и оборот фальсифицированной продукции, потому что государство с этим на сегодня не справляется. Кременсков отметил, что сейчас Россию наводнила косметика без подтвержденных полезных свойств.

«В настоящее время за фальсификат продавцам косметики на маркетплейсах грозит блокировка карточек, личного кабинета и остальные санкции в рамках правил конкретного маркетплейса. Продавцы поддельной косметики могут понести уголовную и административную ответственность, если в суде удастся доказать, что причинение вреда здоровью человека произошло по их вине. Введение уголовной ответственности за оборот и производство фальсификата на косметическом рынке убережет здоровье россиян, потому что сейчас Россию наводнила косметика, в том числе, из Китая и других стран, без подтвержденных полезных свойств. Чаще всего такие средства могут причинить вред здоровью. Недавно мы рассматривали вопрос с фитотампонами и другими подобными средствами, которые способны нанести вред здоровью», - рассказал Кременсков.

Ранее эксперт по ведению бизнеса в Китае Сергей Разов рассказал НСН, что КНР поставляет в Россию в основном упаковку для косметики, а сама продукция преимущественно российского производства.

ФОТО: РИА Новости /Владимир Астапкович
