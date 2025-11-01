«В настоящее время за фальсификат продавцам косметики на маркетплейсах грозит блокировка карточек, личного кабинета и остальные санкции в рамках правил конкретного маркетплейса. Продавцы поддельной косметики могут понести уголовную и административную ответственность, если в суде удастся доказать, что причинение вреда здоровью человека произошло по их вине. Введение уголовной ответственности за оборот и производство фальсификата на косметическом рынке убережет здоровье россиян, потому что сейчас Россию наводнила косметика, в том числе, из Китая и других стран, без подтвержденных полезных свойств. Чаще всего такие средства могут причинить вред здоровью. Недавно мы рассматривали вопрос с фитотампонами и другими подобными средствами, которые способны нанести вред здоровью», - рассказал Кременсков.

Ранее эксперт по ведению бизнеса в Китае Сергей Разов рассказал НСН, что КНР поставляет в Россию в основном упаковку для косметики, а сама продукция преимущественно российского производства.

