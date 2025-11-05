СМИ: Анджелине Джоли пришлось лично вызволять охранника из военкомата на Украине

Голливудская актриса Анджелина Джоли, прибывшая на Украину, оказалась участницей инцидента с мобилизацией одного из своих охранников. Как сообщает украинское издание «Страна.ua», артистке пришлось лично вмешаться, чтобы освободить сопровождавшего ее сотрудника охраны, задержанного в территориальном центре комплектования (военкомате) в Николаевской области.

По данным издания, автомобили Джоли и ее команды остановили на одном из блокпостов по пути в Херсон. Там военные якобы забрали охранника актрисы и направили его в военкомат. После этого Джоли лично приехала в здание ТЦК, чтобы добиться его освобождения. Утверждается, что момент визита актрисы зафиксировали камеры видеонаблюдения.

СМИ: Анджелина Джоли приехала в Херсон

Ранее сообщалось, что Джоли прибыла в подконтрольный Киеву город Херсон. Этот населенный пункт и часть правобережной территории Херсонской области остаются под контролем украинских войск.

Остальная часть региона, включая левобережье Днепра, находится под юрисдикцией России с сентября 2022 года, после проведения референдума, передает «Радиоточка НСН».

