СМИ: Анджелине Джоли пришлось лично вызволять охранника из военкомата на Украине
Голливудская актриса Анджелина Джоли, прибывшая на Украину, оказалась участницей инцидента с мобилизацией одного из своих охранников. Как сообщает украинское издание «Страна.ua», артистке пришлось лично вмешаться, чтобы освободить сопровождавшего ее сотрудника охраны, задержанного в территориальном центре комплектования (военкомате) в Николаевской области.
По данным издания, автомобили Джоли и ее команды остановили на одном из блокпостов по пути в Херсон. Там военные якобы забрали охранника актрисы и направили его в военкомат. После этого Джоли лично приехала в здание ТЦК, чтобы добиться его освобождения. Утверждается, что момент визита актрисы зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Ранее сообщалось, что Джоли прибыла в подконтрольный Киеву город Херсон. Этот населенный пункт и часть правобережной территории Херсонской области остаются под контролем украинских войск.
Остальная часть региона, включая левобережье Днепра, находится под юрисдикцией России с сентября 2022 года, после проведения референдума, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бельгия хочет применить четвертую статью НАТО после серии инцидентов с дронами
- Россиянам предсказали «модный» запрет на продажу сигарет
- СМИ: Анджелине Джоли пришлось лично вызволять охранника из военкомата на Украине
- Астроном отказался считать Суперлунием увеличение полной Луны на 5%
- Симоньян предупредила о рассылке фейковых приглашений от ее имени
- Делягин предложил упростить поступление в военные вузы при недоборе абитуриентов
- Врач призвала сократить употребление растворимого кофе из-за риска слепоты
- «Обман или ошибка?»: Как избежать «случайных» отказов на маркетплейсах
- Вассерман оценил идею уроков патриотического воспитания
- Юрист рассказал, кому достанется наследство телеведущего Николаева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru