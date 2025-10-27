Маркетплейсы призвали не спешить с покупкой искусственных елей
Существенного роста цен на искусственные ели перед праздниками не будет, конкуренцию им составят живые деревья, сказал НСН Алексей Кременсков.
Несмотря на многократный рост продаж искусственных елей, бежать в магазины за ними сейчас не стоит — цены до новогодних праздников на них вряд ли серьезно вырастут, тем более, что с открытием елочных базаров конкуренцию им составят живые деревья. Об этом НСН заявил президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.
Россияне начали массово скупать дешевые искусственные елки. Лидером продаж стали елки высотой 210 см со средней ценой 7500 рублей — продажи подскочили на 30 000%. Искусственные деревья высотой 180 см со средней стоимостью 6000 рублей стали покупать чаще на 4800%, сообщил Telegram-канал SHOT. По словам Кременскова, торопиться с покупкой главных новогодних атрибутов не стоит — в цене непосредственно перед праздниками они не вырастут.
«Сейчас как раз самое время завоза искусственных елей, в основном их производят в Китае. Спешить с закупками не стоит. Не думаю, что цены на них сильно вырастут, тем более, что конкуренцию искусственным деревьям составят живые ели, когда откроются елочные базары. Так что сомневаюсь, что на искусственные ели будет какой-то суперспрос», — сказал Кременсков.
Ранее эксперты рассказали, как выбрать безопасную для окружающей среды и здоровья елку. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Как будет происходить автоматическое списание долгов по налогам
- Маркетплейсы призвали не спешить с покупкой искусственных елей
- Собянин: В честь Дня народного единства парковка в Москве будет бесплатной
- «Краткосрочный тренд»: Кто победит в битве Чебурашки и Лабубу
- Россиян призвали отказаться от лишних сим-карт до 1 ноября
- Сказка по канону: Почему «Горыныч» обошел «Алису» по сборам
- В МИД РФ заявили об отсутствии подвижек по новому раунду переговоров с Украиной
- Один из последователей блогера Алекса Лесли получил 1,5 года колонии
- Центробанк выпустит килограммовую золотую монету номиналом 10 тысяч рублей
- Россиянам рассказали, когда можно вернуть деньги при опоздании на рейс
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru