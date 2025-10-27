Несмотря на многократный рост продаж искусственных елей, бежать в магазины за ними сейчас не стоит — цены до новогодних праздников на них вряд ли серьезно вырастут, тем более, что с открытием елочных базаров конкуренцию им составят живые деревья. Об этом НСН заявил президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.

Россияне начали массово скупать дешевые искусственные елки. Лидером продаж стали елки высотой 210 см со средней ценой 7500 рублей — продажи подскочили на 30 000%. Искусственные деревья высотой 180 см со средней стоимостью 6000 рублей стали покупать чаще на 4800%, сообщил Telegram-канал SHOT. По словам Кременскова, торопиться с покупкой главных новогодних атрибутов не стоит — в цене непосредственно перед праздниками они не вырастут.