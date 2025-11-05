Симоньян предупредила о рассылке фейковых приглашений от ее имени

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что неизвестные рассылают от имени писательницы Марины Юденич приглашения на несуществующую презентацию якобы ее книги, посвященной режиссеру Тиграну Кеосаяну. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Симоньян подчеркнула, что эти рассылки являются мошенничеством. Она назвала их авторов «хозлами» и уточнила, что никаких презентаций или книг подобного содержания она не выпускала, отмечает RT.

По словам журналистки, правоохранительные органы уже занимаются проверкой инцидента.

Режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян, супруг Симоньян, скончался 26 сентября на 60-м году жизни. Прощание с ним прошло 28 сентября у Армянской церкви в Москве, передает «Радиоточка НСН».

