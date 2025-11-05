Германия перестанет принимать небиометрические загранпаспорта россиян

С 1 января 2026 года Германия прекратит признавать пятилетние небиометрические заграничные паспорта граждан России. Об этом сообщили в посольстве Германии в Москве.

Согласно разъяснению диппредставительства, с указанной даты для въезда на территорию Германии потребуется российский биометрический паспорт. Исключение сделают лишь для документов старого образца, в которых уже проставлена действующая немецкая виза — ими можно будет воспользоваться до окончания срока действия визы.

В посольстве напомнили, что биометрический паспорт содержит встроенный электронный чип с персональными данными владельца, включая фотографию и отпечатки пальцев. Такой документ действует десять лет, тогда как небиометрический — только пять, и обеспечивает более широкий доступ к странам, признающим новые стандарты.

Ранее аналогичные ограничения на использование российских небиометрических паспортов ввели Чехия, Дания, Эстония, Франция, Исландия, Литва и Латвия. В сентябре генеральное консульство Италии в Москве уточняло, что обладатели шенгенских виз, выданных Италией, также не смогут с такими документами посещать перечисленные стран, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Павел Лисицын
