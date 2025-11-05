Германия перестанет принимать небиометрические загранпаспорта россиян

С 1 января 2026 года Германия прекратит признавать пятилетние небиометрические заграничные паспорта граждан России. Об этом сообщили в посольстве Германии в Москве.

Согласно разъяснению диппредставительства, с указанной даты для въезда на территорию Германии потребуется российский биометрический паспорт. Исключение сделают лишь для документов старого образца, в которых уже проставлена действующая немецкая виза — ими можно будет воспользоваться до окончания срока действия визы.