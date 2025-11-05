Сигнал о возможной связи растворимого кофе с возрастной макулярной дегенерацией - предварительный. Разумной стратегией на сегодня для сохранения зрения врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова в беседе с НСН назвала сокращение употребления этого напитка для людей из группы риска, правильное питание, защита от солнца и регулярные визиты к офтальмологу.

Китайские ученые из Хубэйского университета проанализировали большие генетические базы данных и нашли связь между привычкой пить именно растворимый кофе и более высоким риском сухой формы возрастной макулярной дегенерации - одной из главных причин слепоты у пожилых людей. При заболевании повреждается центральная часть сетчатки, которая отвечает за чёткое зрение. С годами болезнь в отдельных случаях приводит к слепоте. Ученые заявили, что проблема в побочных продуктах при производстве растворимого кофе.

«Это не клиническое испытание, а статистический и генетический анализ: он показывает устойчивый сигнал, но не доказывает, что каждый человек, который пьет растворимый кофе, неизбежно придет к заболеванию. Такие результаты нужно подтверждать в независимых работах и проверять на влияние сопутствующих факторов. На текущий момент выводы выглядят интересными и биологически правдоподобными, но их следует считать предварительными», - заявила Шилова.