Врач призвала сократить употребление растворимого кофе из-за риска слепоты
Исключить напиток из рациона должны курящие, люди после пятидесяти и с хроническими заболеваниями, заявила НСН врач-офтальмолог Татьяна Шилова.
Сигнал о возможной связи растворимого кофе с возрастной макулярной дегенерацией - предварительный. Разумной стратегией на сегодня для сохранения зрения врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова в беседе с НСН назвала сокращение употребления этого напитка для людей из группы риска, правильное питание, защита от солнца и регулярные визиты к офтальмологу.
Китайские ученые из Хубэйского университета проанализировали большие генетические базы данных и нашли связь между привычкой пить именно растворимый кофе и более высоким риском сухой формы возрастной макулярной дегенерации - одной из главных причин слепоты у пожилых людей. При заболевании повреждается центральная часть сетчатки, которая отвечает за чёткое зрение. С годами болезнь в отдельных случаях приводит к слепоте. Ученые заявили, что проблема в побочных продуктах при производстве растворимого кофе.
«Это не клиническое испытание, а статистический и генетический анализ: он показывает устойчивый сигнал, но не доказывает, что каждый человек, который пьет растворимый кофе, неизбежно придет к заболеванию. Такие результаты нужно подтверждать в независимых работах и проверять на влияние сопутствующих факторов. На текущий момент выводы выглядят интересными и биологически правдоподобными, но их следует считать предварительными», - заявила Шилова.
На качество зрения действительно влияет рацион питания, подтвердила медик.
«Если говорить шире о питании, то с повышенными рисками возрастной макулярной дегенерации связаны рационы с высокой долей рафинированных углеводов, насыщенных и промышленных жиров и переработанного мяса. Протективный эффект многократно описан для средиземноморского типа питания: больше рыбы, овощей, зелёных листовых, цельных зёрен, орехов и оливкового масла. Такой образ питания ассоциирован с меньшей вероятностью возникновения заболевания и более медленным его прогрессированием», - отметила медик.
Вместе с тем полностью отказываться от растворимого кофе необходимости нет – сократить его употребление стоит людям из группы риска.
«Если вы в группе повышенного риска (возраст старше пятидесяти лет, семейные случаи, курение, сердечно-сосудистые заболевания), имеет смысл сократить долю именно растворимого кофе до появления подтверждений из независимых центров. Полный отказ всем людям не требуется», - пояснила офтальмолог.
Для профилактики, помимо питания и отказа от курения, может понадобиться прием витаминно-минеральных комплексов (подбор схемы и контроль переносимости всегда делает врач), защита от солнечного света, контроль общего здоровья (в том числе артериального давления, уровня сахара и липидов крови, массы тела), а также регулярные визиты к офтальмологу даже при хорошем самочувствии.
