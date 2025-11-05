США уведомили Россию о плановом пуске ракеты Minuteman III

Испытания проходили в рамках регулярной проверки боеготовности и точности ракет комплекса Minuteman III, который находится на вооружении США уже более пятидесяти лет.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что поручил проводить ядерные испытания «на равных» с другими странами, реализующими подобные программы. Однако, по официальным данным, недавний запуск не был связан с этими заявлениями и не предполагал испытания ядерного заряда, передает «Радиоточка НСН».

