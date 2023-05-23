«Парниковые газы»: Вильфанд назвал причину резкого изменения климата

Собеседник НСН отметил, что у России есть программа по снижению парниковых газов.

«Несколько лет назад многие страны подписали соглашение о недопустимости повышения глобальной температуры на 1,5 градуса. Этого добиться не получится, но на два градуса – реальная цель. Каждая страна наметила свои планы по уменьшению концентрации парниковых газов. К 2060 году в России должен быть достигнут карбоновый баланс. Он будет достигнут за счет энергоэффективных производств, увеличения площади лесов, правильной эксплуатации земли, металлургия и добывающая промышленность перестроится. Если все планы будут выполнены, то жесткого сценария не наступит. Потепление на 2 градуса некритичное. Но отмечу, что никогда такой скорости потепления не было», - резюмировал Вильфанд.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН раскритиковал сообщения СМИ об аномально жарком лете в России.

