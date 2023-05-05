Синоптики предупредили москвичей о самом жарком лете за 150 лет

По словам синоптиков, столбики термометров будут подниматься до 40 градусов. Также аномальная жара летом ожидается в Тульской области, Белгороде, Курске, в Сибири, на Дальнем Востоке и на Урале.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что суббота, 6 мая, может стать одним из самых холодных дней в Москве за весь период наблюдения. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

