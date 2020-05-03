«Парадная» история. В Белоруссии готовятся к 9 мая

Власти Белоруссии не могут отменить проведение парада Победы 9 мая, заявил президент страны Александр Лукашенко на совещании в воскресенье, 3 мая. По его словам, это «эмоциональная, глубоко идеологическая вещь».

Глава государства отметил, что парад хотят посетить и ветераны Вооружённых сил, однако считает, что в условиях распространения коронавируса на мероприятие «никого тащить не надо».

Белорусский политолог Александр Шпаковский в эфире НСН заявил об отсутствии предпосылок для отмены торжеств в Белоруссии на 9 мая. Он напомнил, что на Пасху и Радоницу православные граждане отмечали в храмах, были открыты кладбища для посещения могил усопших.