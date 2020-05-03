«Парадная» история. В Белоруссии готовятся к 9 мая
Белорусский политолог Александр Шпаковский в эфире НСН заявил о поддержке объявленных президентом Лукашенко торжеств в честь 75-летия Победы.
Власти Белоруссии не могут отменить проведение парада Победы 9 мая, заявил президент страны Александр Лукашенко на совещании в воскресенье, 3 мая. По его словам, это «эмоциональная, глубоко идеологическая вещь».
Глава государства отметил, что парад хотят посетить и ветераны Вооружённых сил, однако считает, что в условиях распространения коронавируса на мероприятие «никого тащить не надо».
Белорусский политолог Александр Шпаковский в эфире НСН заявил об отсутствии предпосылок для отмены торжеств в Белоруссии на 9 мая. Он напомнил, что на Пасху и Радоницу православные граждане отмечали в храмах, были открыты кладбища для посещения могил усопших.
«Не было никаких предпосылок к тому, что Белоруссия будет отменять празднование 75-летия победы над нацистской Германией. До этого были религиозные праздники, и государство заняло принципиальную позицию – никто верующему человеку дорогу к храму не закрывает. Каждый сам делает свой выбор. Логично, что, если государство не закрывало дорогу к храму, оно не может закрыть дорогу к Вечному огню. При этом нет никаких разнарядок о наборе делегаций, как это было в прошлые годы. Каждый сам для себя решает, насколько актуальной для него является опасность коронавируса. Кто-то посмотрит парад по телевизору дома с близкими, а другие будут отмечать 9 мая на улицах. Например, я ежегодно 9 мая приходу в Минске на Военное кладбище, чтобы отдать дань памяти людям, погибшим за нашу свободу. Я намерен сделать это и сейчас. И многие люди придерживаются похожей позиции. И вряд ли бы они поняли Лукашенко (Александра, президента Белоруссии – прим. НСН), если бы в этом году такой возможности не было», - заявил эксперт.
Александр Шпаковский считает, что угроза коронавируса существует, но ее не стоит преувеличивать и впадать в панику, лишая человека выбора.
«Понятно, что угроза коронавируса есть. Ее на надо преуменьшать. Но и не надо преувеличивать и впадать в панику, держать людей под домашним арестом, принимать карантинные меры. Но, как показывает практика, остановить пандемию таким образом никому не удалось, и страны начинают понемногу ослаблять карантинные режим. Тогда непонятно, для чего он вводился? Посему нельзя отрабатывать точечно все контакты (первого и второго уровня) заболевшего, как это происходит в Белоруссии и ряде других стран? Пока у общества нет негативной реакции на заявление Лукашенко. У белорусов есть свобода выбора, которая сохраняется за каждым человеком», - сказал политолог.
Ранее НСН сообщала, что праздничный салют в День Победы 9 мая будет дан в российской столице. Специальные установки будут размещены в 16 точках Москвы на 15 площадках, проинформировало командование Западного военного округа.
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