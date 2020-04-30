Политолог объяснил частичную отмену репетиции военного парада в Минске

Ранее парады Победы 9 мая отменили из-за коронавируса в России и Казахстане. Однако в Минске, где не стали вводить карантин, выражали готовность провести парад именно в День Победы.

Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН объяснил, почему, на его взгляд, военные изменили ход подготовки к параду.

«Я думаю, причины технические. Возможно, рассматриваются разные варианты проведения парада — не так, как он изначально планировался, а, может быть, с какими-то изменениями и сокращениями. Пока нет свидетельств, что он будет отменён полностью. В Минобороны говорят, что подготовка к параду идёт. Возможно, будут изменения в формате в связи с тем, что какие-то зарубежные участники могут не приехать, и из-за этого сценарий поменяется», - предположил он.

По словам Дзерманта, тенденции к повальной отмене массовых мероприятий в Белоруссии нет. Власти рекомендовали не проводить большие мероприятия, но республиканский субботник состоялся, напомнил он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно говорил, что считает ситуацию с коронавирусом «психозом» и не видит смысла закрывать границы, вводить карантин. Люди в стране умирают не от коронавируса, а от тяжёлых хронических заболеваний, подчёркивал он.

В Белоруссии выявлено 14 тысяч случаев заболевания COVID-19, скончались 89 человек.

