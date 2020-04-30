Политолог объяснил частичную отмену репетиции военного парада в Минске
По всей видимости, сценарий торжественного действа в белорусской столице 9 мая может измениться, заявил в беседе с НСН белорусский политолог Алексей Дзермант.
Белорусские военные планировали перекрыть проспект Машерова в Минске в ночь на 30 апреля для подготовки к параду Победы 9 мая, однако этого не произошло. Как сообщается в telegram-канале «Sputnik Ближнее зарубежье», солдат привезли на автобусах, однако уже через час увезли и сняли ограничения движения. В сообщении утверждается, что репетицию отменили. При этом «Комсомольская правда Беларусь» со ссылкой на Минобороны пишет, что репетицию решили провести не на улицах, а на плацу Минской военной комендатуры. Между тем, репетиция воздушной части парада состоялась.
Ранее парады Победы 9 мая отменили из-за коронавируса в России и Казахстане. Однако в Минске, где не стали вводить карантин, выражали готовность провести парад именно в День Победы.
Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН объяснил, почему, на его взгляд, военные изменили ход подготовки к параду.
«Я думаю, причины технические. Возможно, рассматриваются разные варианты проведения парада — не так, как он изначально планировался, а, может быть, с какими-то изменениями и сокращениями. Пока нет свидетельств, что он будет отменён полностью. В Минобороны говорят, что подготовка к параду идёт. Возможно, будут изменения в формате в связи с тем, что какие-то зарубежные участники могут не приехать, и из-за этого сценарий поменяется», - предположил он.
По словам Дзерманта, тенденции к повальной отмене массовых мероприятий в Белоруссии нет. Власти рекомендовали не проводить большие мероприятия, но республиканский субботник состоялся, напомнил он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно говорил, что считает ситуацию с коронавирусом «психозом» и не видит смысла закрывать границы, вводить карантин. Люди в стране умирают не от коронавируса, а от тяжёлых хронических заболеваний, подчёркивал он.
В Белоруссии выявлено 14 тысяч случаев заболевания COVID-19, скончались 89 человек.
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