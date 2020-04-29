«Спасайся кто может». Почему в Белоруссии игнорируют рекомендации ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала руководство Белоруссии немедленно начать реализацию всеобъемлющей, комплексной стратегии борьбы с эпидемией коронавируса. По данным ВОЗ, уже к концу марта рост числа случаев COVID-19 приобрел признаки экспоненциального и «указывал на начало контактной передачи на уровне сообщества».

Политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в беседе с НСН отметил, что они необязательны к исполнению.

«Минск, как и П.П.Шариков, уже имеет полное право кричать: “В очередь, сукины дети! В очередь!” -- так много народу выстроилось с советами для Лукашенки, что ему делать. И ВОЗ, и ООН, и вот только что Евросоюз в лице замгендиректора департамента ЕК по европейской политике соседства и переговорам о расширении Катарины Матерновой. Каковая Матернова заявила, что эпидемия в Беларуси приобрела экспоненциальный характер. То есть уже всем всё давно ясно. Настолько ясно, что в списке из десяти приграничных стран ЕС, которым Брюссель выделил для борьбы с пандемией 3 миллиарда евро, Беларуси не оказалось. Хотя белорусы настойчиво просили у европейцев деньги», - подчеркнул собеседник НСН.