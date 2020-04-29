«Спасайся кто может». Почему в Белоруссии игнорируют рекомендации ВОЗ
Политолог в беседе с НСН объяснил реакцию Минска на навязчивое внимание международной организации.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала руководство Белоруссии немедленно начать реализацию всеобъемлющей, комплексной стратегии борьбы с эпидемией коронавируса. По данным ВОЗ, уже к концу марта рост числа случаев COVID-19 приобрел признаки экспоненциального и «указывал на начало контактной передачи на уровне сообщества».
Политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в беседе с НСН отметил, что они необязательны к исполнению.
«Минск, как и П.П.Шариков, уже имеет полное право кричать: “В очередь, сукины дети! В очередь!” -- так много народу выстроилось с советами для Лукашенки, что ему делать. И ВОЗ, и ООН, и вот только что Евросоюз в лице замгендиректора департамента ЕК по европейской политике соседства и переговорам о расширении Катарины Матерновой. Каковая Матернова заявила, что эпидемия в Беларуси приобрела экспоненциальный характер. То есть уже всем всё давно ясно. Настолько ясно, что в списке из десяти приграничных стран ЕС, которым Брюссель выделил для борьбы с пандемией 3 миллиарда евро, Беларуси не оказалось. Хотя белорусы настойчиво просили у европейцев деньги», - подчеркнул собеседник НСН.
Политолог убеждён, что позиция президента остаётся твёрдой.
«Белорусский эксперимент, тем не менее, продолжается, в чём я, кстати, полностью поддерживаю руководителя республики. Потому что позиция Лукашенко железобетонная, она держится на том, что внутри самой Беларуси общественный запрос на эффективные антиэпидемические мероприятия уровня карантина или локдауна отсутствует как таковой. Хотя официальная белорусская статистика зафиксировала, что после субботника – 25 апреля – количество заболевших коронавирусом в Беларуси резко подскочило, сразу на 37%. За трое суток буквально. Тут Беларусь демонстрирует классический случай, годный для применения фразы “Совпадение? Не думаю!”
Но, простите за трюизм, все советы и рекомендации упираются в суверенное право белорусского руководства распоряжаться своими гражданами по собственному усмотрению. Минск считает, что меры, которые принимает Беларусь, достаточны. А небольшая физическая работа на свежем воздухе населению не повредит. Хотя все умеющие мыслить белорусы, даже чиновники, соображают, что против науки не попрешь, а природа человеческая, инстинкт самосохранения всегда побеждает, Первичных знаний о защите от коронавируса у белорусов более чем достаточно, всё лежит в свободном доступе. Особенность Беларуси в том, что белорусский народ, в массе своей неплохо подкованный в популярной медицине благодаря Чернобылю, использует этот мировой опыт накопленных антикоронавирусных познаний и навыков исключительно частным образом. По принципу «спасайся кто может», - заключил Александр Зимовский.
Ранее Александр Зимовский в беседе с НСН рассказал, почему белорусский президент не готов отказаться от субботника даже в период пандемии коронавируса.
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