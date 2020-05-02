Коронавирус не отменит салют в честь Дня Победы

Праздничный салют в День Победы 9 мая будет дан в российской столице, информирует командование Западного военного округа. Специальные установки будут размещены в 16 точках Москвы на 15 площадках.

Салют начнётся в десять часов вечера. Стрелять будут, в частности, 18 пушек ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны, передаёт «Интерфакс». В общей сложности будет произведено более 12 тысяч праздничных фейерверков. Их запуск обеспечат самоходные комбинированные салютные установки калибра от 105 до 310 мм на базе машины «КАМАЗ».

Несмотря на перенос основных мероприятий празднования юбилея Победы из-за эпидемии коронавируса, в Москве и нескольких десятках российских городов пройдёт воздушная часть парада.

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ФОТО: Suvro
ТЕГИ:День ПобедыКоронавирусСалют
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