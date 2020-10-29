Пандемии конец? В Минздраве назвали сроки
Инфекционисты в эфире НСН поспорили о сроках окончания пандемии, а иммунолог заявила, что и без вакцинации можно не заразиться коронавирусом.
Число зараженных начнет спадать через три недели, считает главный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов. По его прогнозам, второй всплеск заражений из-за его масштаба продлится дольше первого.
Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что ситуация с распространением коронавируса в России осложняется. По ее словам, сегодня в стране заняты свыше 80% инфекционных коек, причем в 16 регионах ситуация критическая, в пяти субъектах заполненность составляет около 95%.
Между тем, бывший главный санитарный врач РФ, ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал не сеять панику в связи с ростом заболеваемости. Это даже не вторая волна, заявил он на пресс-конференции НСН.
«В России нет волн заболеваемости, есть эпидемический подъем. Его завершение в подавляющем проценте зависит от нашего поведения», - сказал бывший главный санитарный врач.
Онищенко добавил, что повторного всеобщего карантина не требуется, потому что ученые неплохо изучили COVID-19 и могут с ним справляться.
«Старшее поколение нужно обязательно беречь, потому что у него, как правило, не бывает легкого течения болезни. Обостряются хронические заболевания». – напомнил Онищенко.
Первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали в России в августе. Препарат разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи. В октябре была зарегистрирована ещё одна российская вакцина от новой коронавирусной инфекции — препарат «ЭпиВакКорона», разработка государственного научного центра «Вектор». Российское законодательство позволяет регистрировать вакцины после второго этапа испытаний на небольшой группе пациентов.
Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в интервью НСН заявила, что вакцинация нужна далеко не всем и даже в период пандемии можно не заболеть, если укреплять иммунитет.
«Негативным фактором могут стать стрессы, ненормированный график работы, некачественные продукты питания, человек не успевает прогуляться и подышать свежим воздухом. Вакцинация показана ослабленным людям, в группе риска те, кто не может позаботиться о своем здоровье. И шанс у таких людей заболеть намного выше. Если же человек живет за городом, у него щадящий режим, спортом занимается, то все вирусные инфекции, а не только коронавирусная, иммунитет легко поборет. Такие люди могут обойтись и без вакцины, не заболеть при этом и не стать распространителями инфекции», - озвучила свою позицию иммунолог.
По состоянию на 28 октября в России зафиксировано около 1,56 миллиона заболевших, более 1,1 миллиона пациентов выздоровели, 26,9 тысячи человек скончались.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,6 млн+16 202 / сут.
Умерли
26 935+346 / сут.
Выздоровели
1,2 млн+12 361 / сут.
- WSJ назвал российскую журналистку главным источником «досье» на Трампа
- Гоша Куценко рассказал, как перенес COVID-19
- «Аэроэкспресс» может потерять 60% выручки из-за коронавируса
- На суд по делу Шамсутдинова не смогли набрать присяжных
- Азербайджан обстрелял города Степанакерт и Шуши в Карабахе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru