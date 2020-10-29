Пандемии конец? В Минздраве назвали сроки

Число зараженных начнет спадать через три недели, считает главный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов. По его прогнозам, второй всплеск заражений из-за его масштаба продлится дольше первого.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что ситуация с распространением коронавируса в России осложняется. По ее словам, сегодня в стране заняты свыше 80% инфекционных коек, причем в 16 регионах ситуация критическая, в пяти субъектах заполненность составляет около 95%.

Между тем, бывший главный санитарный врач РФ, ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал не сеять панику в связи с ростом заболеваемости. Это даже не вторая волна, заявил он на пресс-конференции НСН.

«В России нет волн заболеваемости, есть эпидемический подъем. Его завершение в подавляющем проценте зависит от нашего поведения», - сказал бывший главный санитарный врач.